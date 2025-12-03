Increíble: Débora Plager confundió a un delincuente abatido con una moto

El hecho ocurrió en horas de la tarde sobre la calle Andrade, a metros del Camino del Buen Ayre, donde el efectivo de la PFA, de 32 años y que presta servicio en la comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte, fue sorprendido por tres ladrones mientras circulaba a bordo de su rodado

Al ser interceptado por los tres sospechosos armados, el policía se identificó como miembro de la fuerza, extrajo su arma reglamentaria y, de acuerdo a las fuentes, se produjo un enfrentamiento armado.

Uno de los ladrones, identificado como Ángel Aguirre, resultó herido en la zona del abdomen y quedó tendido sobre la calle de tierra. Por su parte, el resto de la banda huyó sin cometer el robo y todavía son buscados por la Policía.

Herido de bala, Aguirre fue trasladado consciente al Hospital Eva Perón (ex Castex), en San Martín, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia, pero finalmente murió. En su poder se halló una réplica de pistola, que habría utilizado para intimidar a la víctima.

La fiscal Mariela Paladino, de la UFI N° 5 de San Martín, cambió la imputación que fue de lesiones agravadas por el uso de ama de fuego a homicidio. El agente fue notificado en la Comisaría 4ª de José León Suárez.

Por el momento, no se adoptaron medidas restrictivas, pero sí le secuestraron su arma reglamentaria para ser peritada.

Al mismo tiempo, Paladino espera el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y el resultado de la autopsia para adoptar temperamento respecto al cabo.