Ivana Figueiras salió a despejar dudas sobre su estado de salud: cómo se encuentra
En plena tormenta mediática por su vínculo con Darío Cvitanich y la presencia inevitable de Chechu Bonelli, la empresaria decidió explicar qué ocurrió durante el fin de semana.
En las últimas semanas, el nombre de Ivana Figueiras quedó instalado en la agenda del espectáculo a partir de su romance con Darío Cvitanich, el exmarido de Chechu Bonelli. Durante el fin de semana reciente, la empresaria optó por ponerle punto final a la relación con el exdelantero luego de una escalada de tensión alimentada por la sobreexposición, posteos cruzados y un clima cada vez más cargado alrededor de ambos.
Ese torbellino no solo tuvo impacto en la discusión pública, sino también en su bienestar, sobre todo después de que empezaran a circular versiones sobre un posible episodio de estrés que habría derivado en atención médica. En A la tarde, el periodista Oliver Quiroz aportó datos después de comunicarse con Carolina, socia de Figueiras en la firma de lencería que llevan adelante.
El panelista afirmó: “Porque me dicen que Ivana no está pasando un buen momento a nivel personal ni de salud, que estuvo internada el fin de semana a raíz de todo este escándalo que se desató con Chechu Bonelli y Darío Cvitanich. Es la información que me suma. Y también lo que me agrega es que Ivana quedó un poco dañada o dolida, o todavía no supera lo que fue la separación con el padre de su segunda hija, con su anterior pareja antes de Darío”, señaló, planteando que la turbulencia emocional venía desde antes.
El cronista ahondó en el impacto emocional de lo sucedido y remarcó que el malestar no se limitó a la discusión pública: “La persona con la que hablé se presentó como la socia de Ivana, que trabajan juntas, las que tienen juntas este local. Y también lo que me sumó es que lo que desató todo esto —el problema del estrés, todo lo que le provocó a Ivana— es que, bueno, también comenzó a recibir insultos en sus redes sociales".
Y agregó: "No podía publicar nada. Le llegaban comentarios de la niñera de Chechu, le llegaban comentarios de gente amiga de Chechu, periodistas deportivas. Fue una suma de cosas en las que Ivana no podía estar tan tranquila”, detalló Quiroz al describir el cuadro.
A medida que avanzaban las horas, la inquietud sobre el estado de salud de la empresaria fue creciendo en redes y en la televisión. Finalmente, Figueiras decidió tomar la palabra desde su cuenta de Instagram. Allí subió una captura del ciclo de Karina Mazzocco donde se mencionaba una supuesta internación y fue contundente: “Nunca estuve internada. Gracias”.
