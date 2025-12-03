Ivana Figueiras salió a despejar dudas sobre su estado de salud: cómo se encuentra

El cronista ahondó en el impacto emocional de lo sucedido y remarcó que el malestar no se limitó a la discusión pública: “La persona con la que hablé se presentó como la socia de Ivana, que trabajan juntas, las que tienen juntas este local. Y también lo que me sumó es que lo que desató todo esto —el problema del estrés, todo lo que le provocó a Ivana— es que, bueno, también comenzó a recibir insultos en sus redes sociales".

Y agregó: "No podía publicar nada. Le llegaban comentarios de la niñera de Chechu, le llegaban comentarios de gente amiga de Chechu, periodistas deportivas. Fue una suma de cosas en las que Ivana no podía estar tan tranquila”, detalló Quiroz al describir el cuadro.

A medida que avanzaban las horas, la inquietud sobre el estado de salud de la empresaria fue creciendo en redes y en la televisión. Finalmente, Figueiras decidió tomar la palabra desde su cuenta de Instagram. Allí subió una captura del ciclo de Karina Mazzocco donde se mencionaba una supuesta internación y fue contundente: “Nunca estuve internada. Gracias”.