El recuerdo de Marcela Ortiz: el romance con Raúl Taibo que pasó de la boda televisada a un polémico final

A tan solo noventa días de iniciar el noviazgo, los jóvenes tomaron la determinación de contraer matrimonio. El acontecimiento trascendió la esfera íntima y se convirtió en un verdadero fenómeno del espectáculo, tras la decisión de emitir la unión nupcial en directo a través de la pantalla de Canal 9. Aquella transmisión histórica contó con el impulso del célebre empresario Alejandro Romay y con la conducción del presentador Silvio Soldán, acaparando las portadas de las revistas del corazón de la época.