El recuerdo de Marcela Ortiz: el romance con Raúl Taibo que pasó de la boda televisada a un polémico final
La legendaria artista falleció anoche y, en medio del dolor por su partida, algunos de sus recuerdos más íntimos volvieron a salir a la luz.
El triste fallecimiento de la exmodelo y actriz Marcela Ortiz, figura emblemática de la pantalla chica durante los años noventa, reavivó el interés por las etapas más mediáticas de su biografía. Dentro de sus vivencias más destacadas, la historia de amor que protagonizó junto al galán Raúl Taibo ocupó un lugar de gran relevancia en las crónicas de la farándula nacional, caracterizada por una intensidad repentina y una amplia exposición pública.
A tan solo noventa días de iniciar el noviazgo, los jóvenes tomaron la determinación de contraer matrimonio. El acontecimiento trascendió la esfera íntima y se convirtió en un verdadero fenómeno del espectáculo, tras la decisión de emitir la unión nupcial en directo a través de la pantalla de Canal 9. Aquella transmisión histórica contó con el impulso del célebre empresario Alejandro Romay y con la conducción del presentador Silvio Soldán, acaparando las portadas de las revistas del corazón de la época.
A partir del casamiento mediático, cada movimiento de los recién casados quedó bajo la atenta mirada de la prensa. Intentando mostrar solidez en el vínculo pese a las constantes versiones del ambiente, ambos concedieron un reportaje a la periodista Susana Roccasalvo, espacio donde manifestaron abiertamente sus intenciones de agrandar la familia y convertirse en padres.
Sin embargo, los deseos compartidos no lograron sostener la convivencia a largo plazo. Distante de la historia idílica proyectada durante la boda televisada, la relación conyugal se fue desgastando progresivamente hasta desembocar en un inevitable distanciamiento que volvió a colocar a los artistas en la primera plana de las noticias del espectáculo.
La disolución del vínculo no se produjo en términos pacíficos. Tras la separación formal, el conflicto entre Ortiz y Taibo derivó en un extenso enfrentamiento judicial centrado en la división de los bienes gananciales acumulados durante el matrimonio. Las acusaciones mutuas y las filtraciones mediáticas alimentaron la controversia durante meses.
Hoy, ante la partida física de la exmodelo, los medios de comunicación rememoran aquel idilio noventoso que comenzó con un despliegue de producción frente a las cámaras de televisión y culminó en un intrincado expediente de divorcio.
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