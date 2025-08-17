La serie latinoamericana subida de tono en Netflix que se lleva todas las miradas
Con 10 episodios y una temporada, esta producción narra una historia intensa de amor y drama. Los detalles en la nota.
Las series cortas de Netflix son las más buscadas por los espectadores en estos tiempos. Este tipo de producciones les permite distraer su cabeza y pasar un momento de ocio durante algunas horas sin tener que descuidar su rutina diaria. Y dentro del catalogo de la plataforma de streaming se pueden encontrar diferentes propuestas atrapantes y de alta intensidad.
Una de las series más destacadas del último tiempo es "Jugar con fuego", producida en América Latina y con un amplio abanico de seguidores que quedaron atrapados en esta historia de amor y drama que se desglosa a lo largo de 10 episodios. Además, tiene una sola temporada, motivo por el cual la hace perfecta para mirarla durante un fin de semana sin problemas.
Estrenada en el 2019, esta producción fue reconocida en el New York Festival TV & Film Awards 2020, donde ganó plata como Mejor serie dramática y dos bronces por Mejor dirección de arte y Mejor dirección de cámaras. Estos galardones la ubicaron como una de las más destacadas de la última década.
De qué trata "Jugar con fuego"
"Jugar con fuego" sigue la historia de Fabrizio, un hombre carismático y seductor, que llega al Eje Cafetero colombiano, provocando un torbellino de pasiones y conflictos entre tres mujeres de alto poder adquisitivo, entre ellas Martina y Andrea, madre e hija.
La trama se centra en los enredos amorosos y las tensiones que surgen cuando los deseos y secretos salen a la luz, combinando drama intenso con escenas sensuales que se encargan de atrapar la atención de cientos de usuarios.
Reparto de "Jugar con fuego"
- Jason Day (Fabrizio Ramírez)
- Margarita Rosa de Francisco (Martina Gaiani de Jaramillo)
- Carlos Ponce (Jorge Jaramillo)
- Gaby Espino (Camila Peláez de Miller)
- Laura Perico (Andrea Jaramillo Gaiani)
- Alejandro Aguilar (Gildardo)
- Tony Plana (Peter Miller)
Tráiler de "Jugar con fuego"
