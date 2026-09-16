Polémica en la gira de Ed Sheeran: artistas se bajaron en apoyo a Macklemore tras su postura sobre Palestina

"La decisión de que Macklemore saliera de la gira fue del promotor, no mía", escribió Sheeran en una extensa publicación que compartió a través de Instagram. Además, explicó que el contrato del estadounidense fue rescindido por el promotor Messina Touring Group.

Según la versión brindada por Sheeran, las sedes involucradas en el recorrido "comunicaron que cancelarían los espectáculos si él seguía como telonero". El lunes, Macklemore publicó que Sheeran y su equipo no habían sido responsables de su salida de la gira, por lo que también desligó al músico británico y a su entorno de lo ocurrido.

Por su parte, Sheeran dijo que mantuvo largas conversaciones con los responsables de los recintos y Macklemore, incluido Robert Kraft, propietario del Gillette Stadium de Boston. Sin embargo, agregó que no logró encontrar una solución que permitiera destrabar el conflicto.

Los artistas que decidieron abandonar la gira de Ed Sheeran

Finneas, desde Estados Unidos, ha defendido públicamente a Palestina. El martes publicó que "los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos". "Apoyo a Palestina y a su pueblo", agregó, y sentenció que "los palestinos son las únicas víctimas", negando a las víctimas de la masacre que Hamás (que controla Gaza desde 2006) y ciudadanos palestinos cometieron en Israel el 7 de octubre de 2023.

La banda Beoga, que acompaña a Sheeran en la gira, también anunció que se retiraba. "Como miembros fundadores del movimiento Irish Artists for Palestine (artistas irlandeses por Palestina; ndlr), somos activistas comprometidos con la justicia y seguiremos siéndolo", dijo la agrupación, que en más de una ocasión fue señalada por expresiones consideradas antisemitas en la red.

El artista irlandés Rowe, en tanto, también hizo referencia a la historia de su país al momento de explicar los motivos que lo llevaron a bajarse de la gira.

"No puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que multimillonarios utilicen su posición de poder para silenciar las voces legítimas de quienes se pronuncian contra el genocidio israelí", afirmó Rowe, quien previamente aceptó tocar en todos los recintos, cuyos dueños son multimillonarios.

En medio de la controversia, Robert Kraft también dio su versión sobre lo sucedido. En un comunicado, Kraft dijo que el Gillette Stadium "no proporcionaría una plataforma para discursos de odio".

Qué hay detrás de la expresión “Free Palestine”

La expresión "Free Palestine" es utilizada para manifestar apoyo a la causa palestina y reclamar derechos, libertad y autodeterminación para el pueblo palestino. Ese posicionamiento no equivale, por sí mismo, a antisemitismo. Sin embargo, determinadas consignas y expresiones vinculadas al conflicto generan fuertes controversias y son consideradas antisemitas por algunos sectores y organizaciones.

Una de las frases que más debate genera es "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre", frecuentemente coreada en manifestaciones de apoyo a los palestinos. La referencia geográfica comprende el territorio ubicado entre el río Jordán y el mar Mediterráneo.

Quienes cuestionan la consigna sostienen que supone negar el derecho de Israel a existir y la interpretan como un llamado a la erradicación del Estado judío. En cambio, sectores propalestinos aseguran que la utilizan como un reclamo de libertad y derechos para la población palestina.