Quién gana Gran Hermano según la encuesta de Argenchiste
La gran final de Gran Hermano se define en pocas horas. Las encuestas en las redes sociales marcan una tendencia irreversible hacia una de las participantes.
El esperado miércoles decisivo finalmente llegó a la pantalla de Telefe y se conocerá quién es la nueva campeona de Gran Hermano Generación Dorada. Las talentosas finalistas Yipio y Sol Abraham se enfrentan en un reñido mano a mano, mientras los fanáticos de ambas jugadoras continúan emitiendo sus votos de forma masiva.
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Los contundentes números de la encuesta sobre Gran Hermano
Como sucedió a lo largo de toda la competencia televisiva, las plataformas abrieron sus propios sondeos paralelos. En YouTube, la popular cuenta Argenchiste realizó una medición que superó rápidamente los 13.000 votos y dejó en evidencia una fuerte intención de voto de cara a la definición del certamen:
- Liderazgo absoluto: la participante Yipio obtuvo un contundente 77% de los votos, consolidándose como la gran favorita del público digital en esta medición.
- El porcentaje de Sol: por su parte, la carismática jugadora tucumana alcanzó apenas el 23% de los votos en el mano a mano propuesto por el canal.
- Una brecha histórica: la diferencia superior a los 50 puntos porcentuales marca una distancia que parece irremontable dentro del universo de las redes sociales.
- El poder del fandom: a pesar de los números virtuales desfavorables, los expertos destacan que Sol Abraham posee la base de seguidores más grande y aguerrida del reality.
- La votación oficial: el resultado final será determinado exclusivamente por los votos telefónicos pagos, terreno donde el enorme fanatismo económico de los seguidores de Sol podría dar el batacazo final.
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