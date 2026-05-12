El Rock de 2 Tierras llega con fuerza: mensaje crudo y sin concesiones
La banda afianza su lugar en el rock nacional con shows en escenarios emblemáticos y una propuesta musical que busca despertar conciencias.
“2 Tierras es el grito de los que no se rinden”. Con esa premisa, la banda viene construyendo un camino propio dentro del rock alternativo argentino, apostando a un sonido crudo, frontal y cargado de mensaje. Lejos de buscar complacencia, el grupo se presenta como una voz que denuncia la manipulación y cuestiona un sistema que, según expresan, anestesia los deseos y las emociones.
“No somos una banda más de la cartelera; somos la banda que viene a recordarte que mañana es tarde. Si buscás complacencia, mirá para otro lado. Si buscás verdad, dale play!”, afirman desde el proyecto, que ya suma una intensa agenda de shows y un crecimiento sostenido en el circuito under y rockero del país.
Quiénes integran 2 Tierras
Detrás del sonido potente y el mensaje frontal de 2 Tierras hay músicos con una extensa trayectoria dentro del circuito rockero y múltiples influencias que atraviesan distintos géneros.
Al frente de la banda se encuentra Marcelo Veltri, más conocido como “Gino”, fundador de 2 Tierras hace ya 12 años. Cantante, guitarrista y uno de los principales compositores del grupo, construyó su identidad musical a partir del rock clásico y directo de Héroes del Silencio y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fusionándolo con el costado dark-rock de The Smiths, U2, The Cure y Echo & the Bunnymen. Dentro del grupo destacan su intensidad arriba del escenario y su obsesión por el sonido en vivo, aunque entre sus propios compañeros le reconocen un detalle particular: hablar demasiado entre canción y canción.
En guitarras aparece Esteban Baccini, músico influenciado tanto por el hard rock como por el Texas blues. Su vínculo con la música comenzó desde muy chico, estudiando guitarra clásica a los seis años, aunque a los 12 terminó inclinándose definitivamente por el rock gracias a amistades gallegas que lo acercaron a las grandes bandas guitarreras de la historia. Desde 2019 comparte junto a Gino esta etapa de consolidación de 2 Tierras.
La base rítmica se completa con Javier Sánchez, baterista de 55 años que abrazó el instrumento desde la adolescencia y perfeccionó su técnica estudiando con reconocidos profesores. Aunque sus raíces están profundamente ligadas al hard rock y al rock clásico, también mantiene una fuerte conexión con el jazz y músicos de otros estilos. Tras recorrer distintas bandas del circuito under, llegó a 2 Tierras mediante una audición y terminó convirtiéndose en miembro estable del proyecto.
Por su parte, Sebastián Agüero, conocido como “Sebass”, encontró su camino musical primero desde la batería antes de volcarse definitivamente al bajo eléctrico, instrumento con el que se desarrolló profesionalmente. Con influencias ligadas al rock y al blues, integró diversas bandas hasta sumarse a 2 Tierras hace más de cinco años. Desde entonces participó en grabaciones del grupo y en numerosos shows en vivo, consolidándose como una pieza clave dentro del sonido de la banda.
Un recorrido en crecimiento
Durante 2024, 2 Tierras protagonizó varias fechas destacadas compartiendo escenario con artistas consagrados. El 23 de marzo se presentaron en Mr. Jones de Ramos Mejía junto al mítico JAF, mientras que el 14 de septiembre llevaron su energía al Galpón de Hurlingham en una fecha junto a La Mancha de Rolando. La gira continuó el 10 de octubre en Mutar de Avellaneda, nuevamente acompañando a la reconocida banda del oeste.
En 2025, el grupo profundizó su expansión por distintos escenarios del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. El 18 de julio tocaron en Mutar Bar de Avellaneda frente a 150 personas junto a Sumo x Pettinato, en una noche que mostró la versatilidad y la fuerza de su propuesta alternativa.
Más adelante, el 28 de julio, regresaron al Galpón de Hurlingham para compartir fecha con Viejas Locas ante unas 150 personas, en una jornada marcada por el espíritu barrial y el rock directo. El 3 de octubre llegaron a Amparo Bar de Burzaco invitados por Rey Garufa, tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, donde unas 180 personas corearon sus canciones al ritmo ricotero.
El desembarco en la Ciudad de Buenos Aires tuvo uno de sus puntos fuertes el 23 de noviembre en Mister Jones de Palermo, donde tocaron junto a Los Guarros de Javier Calamaro frente a unas 200 personas. Semanas después, el 7 de diciembre, consolidaron su vínculo con el público del conurbano norte en Octubre Bar de Garín, abriendo una nueva fecha de Rey Garufa ante 250 asistentes.
Las próximas fechas de la banda
La agenda de 2 Tierras sigue creciendo y ya tiene confirmadas nuevas presentaciones para los próximos meses:
- 24 de mayo — Whiskey (Castelar)
- 30 de mayo — Marquee Session Live (CABA)
- 13 de junio — Teatro Vorterix (CABA) junto a Jóvenes Pordioseros
- 17 de octubre — Niceto (CABA)
- 25 de octubre — Teatro Opera (CABA)
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario