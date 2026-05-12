El Rock de 2 Tierras llega con fuerza: mensaje crudo y sin concesiones

La base rítmica se completa con Javier Sánchez, baterista de 55 años que abrazó el instrumento desde la adolescencia y perfeccionó su técnica estudiando con reconocidos profesores. Aunque sus raíces están profundamente ligadas al hard rock y al rock clásico, también mantiene una fuerte conexión con el jazz y músicos de otros estilos. Tras recorrer distintas bandas del circuito under, llegó a 2 Tierras mediante una audición y terminó convirtiéndose en miembro estable del proyecto.

Por su parte, Sebastián Agüero, conocido como “Sebass”, encontró su camino musical primero desde la batería antes de volcarse definitivamente al bajo eléctrico, instrumento con el que se desarrolló profesionalmente. Con influencias ligadas al rock y al blues, integró diversas bandas hasta sumarse a 2 Tierras hace más de cinco años. Desde entonces participó en grabaciones del grupo y en numerosos shows en vivo, consolidándose como una pieza clave dentro del sonido de la banda.

2 Tierras

Un recorrido en crecimiento

Durante 2024, 2 Tierras protagonizó varias fechas destacadas compartiendo escenario con artistas consagrados. El 23 de marzo se presentaron en Mr. Jones de Ramos Mejía junto al mítico JAF, mientras que el 14 de septiembre llevaron su energía al Galpón de Hurlingham en una fecha junto a La Mancha de Rolando. La gira continuó el 10 de octubre en Mutar de Avellaneda, nuevamente acompañando a la reconocida banda del oeste.

En 2025, el grupo profundizó su expansión por distintos escenarios del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. El 18 de julio tocaron en Mutar Bar de Avellaneda frente a 150 personas junto a Sumo x Pettinato, en una noche que mostró la versatilidad y la fuerza de su propuesta alternativa.

2 Tierras junto a Javier Calamaro

Más adelante, el 28 de julio, regresaron al Galpón de Hurlingham para compartir fecha con Viejas Locas ante unas 150 personas, en una jornada marcada por el espíritu barrial y el rock directo. El 3 de octubre llegaron a Amparo Bar de Burzaco invitados por Rey Garufa, tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, donde unas 180 personas corearon sus canciones al ritmo ricotero.

El desembarco en la Ciudad de Buenos Aires tuvo uno de sus puntos fuertes el 23 de noviembre en Mister Jones de Palermo, donde tocaron junto a Los Guarros de Javier Calamaro frente a unas 200 personas. Semanas después, el 7 de diciembre, consolidaron su vínculo con el público del conurbano norte en Octubre Bar de Garín, abriendo una nueva fecha de Rey Garufa ante 250 asistentes.

Las próximas fechas de la banda

La agenda de 2 Tierras sigue creciendo y ya tiene confirmadas nuevas presentaciones para los próximos meses:

24 de mayo — Whiskey (Castelar)

30 de mayo — Marquee Session Live (CABA)

13 de junio — Teatro Vorterix (CABA) junto a Jóvenes Pordioseros

17 de octubre — Niceto (CABA)

25 de octubre — Teatro Opera (CABA)