El romántico mensaje de Mauro Icardi a la China Suárez: ¿indirecta para Wanda Nara?

Acto seguido, Icardi compartió el posteo en su cuenta de Instagram y lanzó una picante frase contra la conductora de Bake Off Famosos, lo que desató un nuevo debate en las redes sociales.

“La reina está en casa”, escribió Icardi junto a un emoji de la bandera de Turquía y otro de un león. Esto se dio en el mismo momento en el que Nara estaba llegando a Turquía. Sin embargo, lejos de quedarse atrás, la mediática también hizo de las suyas. Wanda compartió una selfie en el avión y disparó: "Una argentina nominada en Estambul".

La reina esta en casa pic.twitter.com/CJdZ4x9RkD — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) February 23, 2025

Wanda Nara vs. Mauro Icardi: el nuevo fallo judicial que favorece a la mediática

El Juzgado Civil N°85 dictó una nueva resolución en la disputa legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la custodia de sus hijas. Tal como informó Ángel de Brito en Bondi Live, el nuevo juez a cargo de la causa otorgó carácter suspensivo a la apelación presentada por Icardi, lo que implica que no se considera que la empresaria esté en desobediencia por no haber entregado a las menores a su padre y no tendrá que pagar la multa de 80 millones de pesos impuesta anteriormente.

“El fallo suspendió la aplicación de la multa y las consecuencias de la desobediencia hasta que la Cámara resuelva la apelación. Por lo tanto, Wanda no está en falta por no haber entregado a las chicas a Icardi”, explicó el periodista. Sin embargo, la batalla judicial sigue en pie y se espera el pronunciamiento de la Cámara sobre el tema.

La decisión del nuevo juez llega después de que el lunes pasado la defensa de Wanda Nara recusara al juez de familia Adrián Hagopian, quien estaba a cargo de la causa hasta entonces. Según la mediática, el magistrado había demostrado parcialidad al mantener reuniones privadas con Mauro Icardi, lo que, según ella, afectaba su imparcialidad. Ante estas acusaciones, la mediática solicitó la recusión del juez.

En respuesta a las críticas, Elba Marcovecchio, abogada de Icardi, negó las acusaciones de Nara, aclarando que la reunión entre Hagopian y el futbolista no había tenido nada que ver con el caso, ya que el juez solo había acudido a la casa de Icardi en Nordelta para entrevistar a las hijas de la expareja, sin que el futbolista estuviera presente en la cita.

Con el cambio de juez y la decisión favorable a Wanda Nara, el conflicto sigue sumando capítulos. El fallo suspensivo deja la puerta abierta a nuevos desarrollos en el litigio por la custodia de Isabella y Francesca. Ahora, los abogados de ambas partes deberán esperar la resolución final de la Cámara para conocer el futuro inmediato de las menores, quienes continúan siendo el centro de una disputa judicial que se profundiza con cada decisión tomada en los tribunales.

