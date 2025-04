El romántico posteo de Wanda Nara por el cumpleaños de L-Gante: qué publicó

Wanda



“Feliz vida. Felices 25. Gracias por estar, por tus consejos, por tu amor, que es tan diferente pero tan real”, comenzó escribiendo la conductora en sus historias de Instagram junto a una foto en la que se la puede ver sosteniendo una minitarta de frutilla con una velita para que su novio sople después de pedir los tres deseos.

Y destacó sobre el artista: “Por ser auténtico y por enseñarme todo”. Por último, cerró anticipando la gran noche de celebración que tendrán juntos: “Festejemos como solo vos sabés”.

L-Gante habló de su salud emocional y su mamá desmintió la separación

El saludo de Wanda tomó más relevancia aún tras los mensajes que el cantante publicó días atrás en Facebook: " Estoy destruido desde hace mucho tiempo. Estaré en soledad hasta que me vuelva a sentir bien y volveré con todo “, escribió, preocupando a sus seguidores.

Frente a esto, su madre, Claudia Valenzuela , salió a aclarar la situación en el programa Intrusos (América TV): “No está deprimido, está tranquilo y pensante”, aseguró. También se refirió a su vínculo con Wanda: “No se alejaron, nada que ver. Está todo bien. No están separados y mañana viajan juntos a Chile”.

El show en territorio chileno será parte de la Fiesta de la Vendimia en Isla Maipo, donde el artista compartirá escenario con DJ Rocka. Aunque Wanda Nara no figura en el volante oficial del evento, su presencia ya es un hecho. El viaje y la dedicatoria avivaron aún más los rumores sobre una posible reconciliación.