Wanda Nara viajó a Japón y un detalle reavivó la comparación con la China Suárez

En ese sentido, volvió a circular una entrevista que la actriz dio tiempo atrás, donde confesó: “Japón es uno de mis sueños. Nunca fui. Estuve a punto de ir con Marley, teníamos todos los pasajes, yo había invitado a mi mamá, a mi hermano y a mis hijos, pero Magnolia quedó internada una semana antes. De ahí me quedó pendiente, pero es uno de mis sueños”.