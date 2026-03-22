Mauro Icardi sorprendería con un cambio que involucra su futuro con la China Suárez y sus hijas

Sin embargo, el camino hacia Turín no está exento de obstáculos. La principal barrera radica en las pretensiones económicas del club turco, que no tiene intenciones de facilitar la salida de su máxima figura sin un resarcimiento acorde a su peso en el equipo. “La intención que tiene la Juventus, es que Mauro esté. Pero Galatasaray, que tiene su pase, mantiene un precio elevado. En la última entrevista le pregunté cómo estaban los preparativos para irse a la Juventus. Está muy cerca, hay negociaciones”, reveló Balbiani, dejando en claro que, aunque la voluntad de las partes existe, el factor financiero aún debe resolverse.