Ian Lucas se enteró en un stream que era campeón de MasterChef Celebrity: los motivos y su reacción

Al momento en que los jurados pronunciaron su nombre, Ian Lucas no pudo contener la emoción. El joven influencer se quebró por completo, rompiendo en llanto mientras era abrazado por los integrantes de stream y por la propia "Reini", quien demostró un gran espíritu deportivo.

ian lucas vivo

Tras recuperar el aliento, Ian agradeció a sus seguidores y destacó el esfuerzo de meses de estudio culinario. Su coronación no solo marca un éxito en el rating (con picos de 19.8 puntos), sino que valida su lugar como una de las figuras más queridas de la Generación Dorada.

Con el trofeo en mano y la emoción a flor de piel, el nuevo MasterChef Celebrity cierra una etapa inolvidable en su carrera.