El sentido adiós de Marcela Baños a La Tota Santillán: "Se fue uno de los mejores..."

El mensaje de Marcela Baños para la Tota Santillán

Marcela Baños, la histórica conductora de Pasión de Sábado, se mostró profundamente conmovida por la muerte de la Tota Santillán. Por ello, decidió hacer una publicación personal en su cuenta de Instagram, donde dejó un sentido mensaje para despedir a su compañero de ambiente.

A pesar de que en los últimos años Baños y Santillán se habían distanciado por diversas razones, sorprendentemente, la conductora de Pasión de Sábado expresó su pésame a la familia de su colega: "Se fue uno de los mejores conductores que tuvo la movida tropical. Donde estés, que seas feliz. QEPD. Mis condolencias a sus hijos, hermanos, familiares, amigos y a todos los que lo conocían", escribió, acompañando con una foto en blanco y negro de La Tota.

post marcela baños tota santillan.jpg

La relación entre los dos

Marcela Baños y la Tota Santillán atravesaron varias diferencias en el pasado, cuando eran la dupla de conducción en Pasión de Sábado. En 2021, un reencuentro televisivo en Intrusos, cuando Jorge Rial aún estaba al frente del programa, permitió que ambos volvieran a hablar.

"Seguir enemistada con él no me suma y no le suma a nadie", había declarado la conductora en ese momento.

La muerte de la Tota Santillán

Ricardo Daniel Carías, conocido como la Tota Santillán, fue encontrado muerto en su casa de Castelar, Provincia de Buenos Aires, por familiares y amigos que acudieron el domingo a las 23:30, luego de que el artista permaneciera incomunicado durante un par de días.

Según fuentes policiales, la vivienda estaba "cerrada y sin luz", y el cuerpo del conductor presentaba signos de estar "quemado".