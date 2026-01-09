Teto Medina contó que le diagnosticaron cáncer de colon: está en pleno tratamiento

En medio del tratamiento, no abandonó el camino que eligió en los últimos años y que, pese al diagnóstico, continúa encontrando sentido en ese trabajo cotidiano. “Mientras tanto, sigo en este camino que elegí hace algunos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala”, compartió, reafirmando el compromiso con una tarea que considera central en su vida actual.

Medina profundizó en el valor de los afectos y la importancia de vivir el presente. Escribió: “Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos. Amigos, afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en qué nos falta sin ver lo que nos rodea. Disfrutemos de nuestros afectos, dejemos de vivir pensando en qué nos falta”. A sus seguidores, les dejó un mensaje de aliento: “Basta de vivir con miedo a todo. Aprendamos a querernos, es maravilloso entender que valemos mucho y que nadie nos hará daño si nosotros no lo permitimos. Gracias por leerme. ¡Los quiero!”.

La respuesta de su comunidad fue inmediata, con expresiones de apoyo al conductor, quien se presenta en sus redes como operador socioterapéutico especialista en adicciones: “¡Gracias por compartir tus pensamientos positivos! Pero además deberías estar rezando mucho por vos y toda la humanidad. Son tiempos difíciles, Teto", y “Te sigo a diario junto con tu gran obra, nunca bajes los brazos, querido amigo”, sintetizan los deseos.