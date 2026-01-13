Teto Medina compartió una nueva actualización sobre su salud

Teto Medina posteo

Teto Medina contó que le diagnosticaron cáncer de colon: está en pleno tratamiento

El Teto Medina fue diagnosticaron cáncer de colon. El conductor argentino, de 60 años, utilizó su cuenta de Facebook, con más de 160.000 seguidores, para dar a conocer el diagnóstico que recibió hace tres meses y, con palabras claras, agradeció a quienes se preocuparon por su salud.

“¡Hola a todos! Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos”, escribió, al abrir la intimidad de su proceso y hacerlo público.

A continuación, detalló qué le dijeron los médicos. “Hace tres meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado. Gracias a Dios la operación fue exitosa y ahora estoy mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, explicó.

Mientras tanto, continúa con el tratamiento de quimioterapia, sumando sesiones en paralelo a los controles médicos habituales. La incertidumbre sobre los próximos pasos convive con la confianza que transmite en cada mensaje. Medina optó por detallar su estado de salud y el proceso que atraviesa, además de abrirse también a las preguntas y el apoyo de su comunidad.

teto medina

En cada publicación, eligió destacar la actitud con la que enfrenta la adversidad. Subrayó su gratitud por el acompañamiento recibido y enfatizó el valor de escuchar a los especialistas. “Gracias por leerme. Los quiero”.

En medio del tratamiento, no abandonó el camino que eligió en los últimos años y que, pese al diagnóstico, continúa encontrando sentido en ese trabajo cotidiano. “Mientras tanto, sigo en este camino que elegí hace algunos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala”, compartió, reafirmando el compromiso con una tarea que considera central en su vida actual.

Medina profundizó en el valor de los afectos y la importancia de vivir el presente. Escribió: “Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos. Amigos, afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en qué nos falta sin ver lo que nos rodea. Disfrutemos de nuestros afectos, dejemos de vivir pensando en qué nos falta”. A sus seguidores, les dejó un mensaje de aliento: “Basta de vivir con miedo a todo. Aprendamos a querernos, es maravilloso entender que valemos mucho y que nadie nos hará daño si nosotros no lo permitimos. Gracias por leerme. ¡Los quiero!”.

La respuesta de su comunidad fue inmediata, con expresiones de apoyo al conductor, quien se presenta en sus redes como operador socioterapéutico especialista en adicciones: “¡Gracias por compartir tus pensamientos positivos! Pero además deberías estar rezando mucho por vos y toda la humanidad. Son tiempos difíciles, Teto", y “Te sigo a diario junto con tu gran obra, nunca bajes los brazos, querido amigo”, sintetizan los deseos.