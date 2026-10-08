Pogo virtual: Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado transmitirán en vivo y gratis su show en Tucumán
La banda formada por Indio Solari confirmó que su esperada presentación en el Hipódromo de San Miguel de Tucumán. Todos los detalles.
Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado sorprendieron a sus seguidores con un anuncio muy esperado: el concierto que darán este sábado en San Miguel de Tucumán será transmitido de manera libre y gratuita para todo el público.
A través de sus canales oficiales, la banda confirmó que la emisión en vivo se realizará mediante su canal de YouTube a partir de las 20:30 horas, permitiendo que miles de fanáticos que no pudieron viajar celebren la fiesta desde sus casas.
"Este sábado, transmisión en vivo por Youtube del concierto que brindaremos en San Miguel de Tucumán. Sera de forma gratuita a través de nuestro canal, a partir de las 20:30hs (hora Argentina)", comenzó indicando la banda.
Y agregó: "Para quienes vengan al hipódromo, hoy por la tarde estaremos realizando un posteo, indicando de manera detallada todos los accesos y cuestiones generales que hacen al show. ¡Nos vemos el sábado!", cerró.
Información clave para el público presencial
Para los miles de ricoteros que ya tienen su entrada y coparán el predio del Hipódromo tucumano, la organización solicitó estar atentos a los canales oficiales:
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Accesos y logística: Durante la tarde se publicará un mapa detallado con los ingresos habilitados, las vías de circulación y las recomendaciones generales para el show.
Recomendaciones: Se aconseja acudir con tiempo para evitar demoras en los controles del ingreso.
Con la expectativa por las nubes y el aliento asegurado tanto en el Hipódromo como en las pantallas, Los Fundamentalistas ultiman detalles para lo que promete ser otra jornada histórica de rock.
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