El sincericidio de La Tora Villar que expuso a Sofía Martínez en pleno Mundial

La periodista también contó que la intensidad de la cobertura hace que el cansancio termine imponiéndose sobre cualquier plan. "Terminás muerto, no tenés ganas de hacer nada", aseguró entre risas, desdramatizando el comentario de La Tora y explicando cómo se vive el ritmo cotidiano de una Copa del Mundo.

El intercambio no pasó inadvertido y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la espontaneidad del momento. Mientras algunos se divirtieron con el sincericidio de La Tora, otros elogiaron la respuesta de Sofía Martínez y remarcaron el perfil profesional que mantiene desde que comenzó a cubrir a la Selección Argentina.

Con el correr de los años, la periodista se consolidó como una de las caras más reconocidas de las transmisiones deportivas y ganó una enorme popularidad por sus coberturas de la "Scaloneta". Esa exposición también hizo que, en distintas oportunidades, quedara envuelta en rumores sobre su vida sentimental, aunque siempre optó por mantener esos aspectos lejos de los medios y enfocarse en su carrera profesional.