Murió Manolo Arjona, histórico integrante de "Loco Mía": tenía 58 años

Sin embargo, pese al éxito abrumador que consiguieron a nivel internacional, Manolo optó por la sencillez y quiso mantenerse alejado de los medios de comunicación, llevando una vida tranquila en su posada y dedicándose casi por completo al mundo del arte, así como la pintura.

Su primera retirada de los escenarios se produjo en el año 1992, en momentos en que la banda se enfrentó a duras disputas legales entre su productor y el creador Xavier. Ese conflicto judicial los alejó por varios años de los escenarios, hasta que se reencontraron tiempo más tarde en un intento de relanzamiento comercial que terminó en un retiro definitivo en el año 2011.

La triste noticia caló hondo en la estructura actual del grupo, desde donde emitieron un comunicado cargado de sensibilidad. Desde la cuenta oficial de Instagram, los integrantes actuales se despidieron de su compañero con unas emotivas palabras dedicadas a honrar su memoria:

"Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hacia el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre. Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia. Siempre en nuestros corazones".

Por su parte, Luis Font también se volcó a sus redes propias para expresar su inmenso pesar por la pérdida de su amigo de la juventud, manifestando: “Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones”.

Lamentablemente, la muerte de Manolo no es la primera que ha sufrido el conjunto a lo largo de su historia, sumando un nuevo eslabón a una serie de pérdidas prematuras que afectaron a sus miembros. Francesc Picas falleció en el año 2023, así como Santos Blanco y Frank Romero lo hicieron en 2018 con apenas un mes de diferencia. En paralelo, Xavier Font contó públicamente en 2024 que padece de cáncer, una sucesión de desgracias que inició entre los fans la teoría de una supuesta "maldición" en torno a los integrantes de la famosa agrupación.