El Sindicato de Actores entregó sus premios 2026: lista completa de ganadores
"Sinners", "The Studio" y "The Pitt" fueron los grandes ganadores de la noche en esta gala que se transmitió por Netflix. Los detalles.
La vibrante temporada de galardones en la industria del entretenimiento sumó un nuevo y decisivo capítulo con la entrega de los Premios del Sindicato de Actores 2026 (SAG Awards). El emblemático Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles fue el escenario elegido para una noche donde la elegancia y el reconocimiento profesional fueron los protagonistas. Bajo la conducción de Kristen Bell, la ceremonia puso de relieve la opinión del colectivo SAG-AFTRA, la organización más influyente de Hollywood que agrupa a aproximadamente 160.000 trabajadores del sector.
En las categorías dedicadas a la gran pantalla, el largometraje Sinners, dirigido por Ryan Coogler, se alzó como la gran triunfadora de la jornada. La película logró imponerse con autoridad en las ternas actorales masculinas, consolidando su prestigio en la industria.
-
Delroy Lindo se llevó el galardón al Mejor Actor de Reparto, reafirmando su impecable labor bajo las órdenes de Coogler.
Michael B. Jordan dio el golpe de efecto de la noche al consagrarse como Mejor Actor Protagonista. Su victoria resultó ser una sorpresa mayúscula, especialmente al imponerse frente a Timothée Chalamet, un resultado que, según los expertos, reconfigura por completo las apuestas y expectativas de cara a la próxima entrega de los Premios Oscar.
Otro de los momentos destacados fue el triunfo de Sean Penn, quien gracias a su interpretación en One Battle After Another parece tener el camino allanado hacia la estatuilla de la Academia. Su victoria en los SAG se suma al éxito obtenido apenas siete días atrás en los premios BAFTA, situándolo como el favorito indiscutido de la temporada.
Por su parte, la carrera por el reconocimiento a Mejor Actriz continúa teniendo un nombre propio: Jessie Buckley. La intérprete ha mantenido un dominio absoluto en las ceremonias de los últimos meses, y esta gala no fue la excepción, ratificando su posición de liderazgo en la industria cinematográfica actual.
El ámbito televisivo también tuvo sus grandes exponentes. Las producciones The Pitt y The Studio se destacaron por sobre el resto, convirtiéndose en las series que más distinciones otorgaron a sus actores principales, demostrando el alto nivel de la ficción episódica en este ciclo.
Finalmente, la ceremonia reservó un espacio de honor para la nostalgia y el respeto profesional. Como se había anticipado, el veterano Harrison Ford fue distinguido con el premio a la trayectoria. Este reconocimiento celebra su invaluable aporte como ícono cultural de Hollywood a lo largo de múltiples décadas, marcando uno de los hitos más emotivos de la velada en el Shrine Auditorium.
Lista completa de ganadores de El Sindicato de Actores
Actuación destacada de un elenco en una película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- GANADOR: Sinners
Actuación destacada de un actor masculino en un papel principal
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- GANADOR: Michael B. Jordan, Sinners
- Jesse Plemons, Bugonia
Actuación destacada de una actriz en un papel principal
- GANADOR: Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, Si tuviera piernas te patearía
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, Una batalla tras otra
- Emma Stone, Bugonia
Actuación destacada de un actor masculino en un papel secundario
- Miles Caton, Sinners
- Benicio Del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- GANADOR: Sean Penn, Una batalla tras otra
Actuación destacada de una actriz en un papel secundario
- Odessa A'zion, Marty Supreme
- Ariana Grande, Wicked: For Good
- GANADOR: Amy Madigan, Weapons
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, One Battle After Another
Actuación destacada de un conjunto de especialistas en una película
- F1
- Frankenstein
- GANADOR: Misión: Imposible — El ajuste de cuentas final
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Actuación destacada de un conjunto en una serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Only Murders in The Building
- GANADOR: The Studio
Actuación destacada de un conjunto en una serie dramática
- La Diplomática
- Landman
- GANADOR: The Pitt
- Severance
- The White Lotus
Actuación destacada de un actor masculino en una serie de comedia
- Ike Barinholtz, The Studio
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Ted Danson, A Man on the Inside
- GANADOR: Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Only Murders in the Building
Actuación destacada de una actriz en una serie de comedia
Kathryn Hahn, The Studio
- GANADOR: Catherine O'Hara, The Studio
- Jenna Ortega, Wednesday
- Jean Smart, Hacks
- Kristen Wiig, Palm Royale
Actuación destacada de un actor masculino en una serie dramática
- Sterling K. Brown, Paradise
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Gary Oldman, Slow Horses
- GANADOR: Noah Wyle, The Pitt
Actuación destacada de una actriz en una serie dramática
- Britt Lower, Severance
- Parker Posey, The White Lotus
- GANADOR: Keri Russell, La Diplomática
- Rhea Seehorn, Pluribus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Actuación destacada de un actor masculino en una película para televisión o una miniserie
- Jason Bateman, Black Rabbit
- GANADOR: Owen Cooper, Adolescence
- Stephen Graham, Adolescence
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Matthew Rhys, The Beast in Me
Actuación destacada de una actriz en una película para televisión o una miniserie
- Claire Danes, La bestia en mí
- Erin Doherty, Adolescencia
- Sarah Snook, Toda su culpa
- Christine Tremarco, Adolescence
- GANADORA: Michelle Williams, Morir por sexo
Actuación destacada de un conjunto de especialistas en una serie de televisión
- Andor
- Landman
- GANADOR: The Last of Us
- Squid Game
- Stranger Things
Premio SAG a la trayectoria
- GANADOR: Harrison Ford
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario