El Sindicato de Actores entregó sus premios 2026: lista completa de ganadores

El ámbito televisivo también tuvo sus grandes exponentes. Las producciones The Pitt y The Studio se destacaron por sobre el resto, convirtiéndose en las series que más distinciones otorgaron a sus actores principales, demostrando el alto nivel de la ficción episódica en este ciclo.

Finalmente, la ceremonia reservó un espacio de honor para la nostalgia y el respeto profesional. Como se había anticipado, el veterano Harrison Ford fue distinguido con el premio a la trayectoria. Este reconocimiento celebra su invaluable aporte como ícono cultural de Hollywood a lo largo de múltiples décadas, marcando uno de los hitos más emotivos de la velada en el Shrine Auditorium.

Lista completa de ganadores de El Sindicato de Actores

Actuación destacada de un elenco en una película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

GANADOR: Sinners

Actuación destacada de un actor masculino en un papel principal

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

GANADOR: Michael B. Jordan, Sinners

Jesse Plemons, Bugonia

Actuación destacada de una actriz en un papel principal

GANADOR: Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, Si tuviera piernas te patearía

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, Una batalla tras otra

Emma Stone, Bugonia

Actuación destacada de un actor masculino en un papel secundario

Miles Caton, Sinners

Benicio Del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

GANADOR: Sean Penn, Una batalla tras otra

Actuación destacada de una actriz en un papel secundario

Odessa A'zion, Marty Supreme

Ariana Grande, Wicked: For Good

GANADOR: Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

Actuación destacada de un conjunto de especialistas en una película

F1

Frankenstein

GANADOR: Misión: Imposible — El ajuste de cuentas final

Una batalla tras otra

Pecadores

Actuación destacada de un conjunto en una serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in The Building

GANADOR: The Studio

Actuación destacada de un conjunto en una serie dramática

La Diplomática

Landman

GANADOR: The Pitt

Severance

The White Lotus

Actuación destacada de un actor masculino en una serie de comedia

Ike Barinholtz, The Studio

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, A Man on the Inside

GANADOR: Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Only Murders in the Building

Actuación destacada de una actriz en una serie de comedia

Kathryn Hahn, The Studio

GANADOR: Catherine O'Hara, The Studio

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale

Actuación destacada de un actor masculino en una serie dramática

Sterling K. Brown, Paradise

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Gary Oldman, Slow Horses

GANADOR: Noah Wyle, The Pitt

Actuación destacada de una actriz en una serie dramática

Britt Lower, Severance

Parker Posey, The White Lotus

GANADOR: Keri Russell, La Diplomática

Rhea Seehorn, Pluribus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Actuación destacada de un actor masculino en una película para televisión o una miniserie

Jason Bateman, Black Rabbit

GANADOR: Owen Cooper, Adolescence

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Matthew Rhys, The Beast in Me

Actuación destacada de una actriz en una película para televisión o una miniserie

Claire Danes, La bestia en mí

Erin Doherty, Adolescencia

Sarah Snook, Toda su culpa

Christine Tremarco, Adolescence

GANADORA: Michelle Williams, Morir por sexo

Actuación destacada de un conjunto de especialistas en una serie de televisión

Andor

Landman

GANADOR: The Last of Us

Squid Game

Stranger Things

Premio SAG a la trayectoria