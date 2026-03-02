Malena Pichot destrozó a Javier Milei y generó revuelo en redes: "Animales sueltos"
La comediante utilizó su cuenta de X para criticar el discurso del Presidente, su oratoria y la presencia de figuras como Virginia Gallardo.
La apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación no solo fue un evento de relevancia institucional, sino que también se convirtió en el epicentro de un intenso debate en las plataformas digitales. Entre las voces que alzaron su perfil crítico, destacó la de Malena Pichot. La guionista y comediante utilizó su cuenta en la red social X para lanzar una serie de mensajes cargados de ironía, analizando desde la estética de la transmisión oficial hasta el contenido del mensaje presidencial de Javier Milei.
Pichot centró gran parte de sus comentarios en la puesta en escena y los detalles técnicos de la cadena nacional. Con su habitual estilo mordaz, sugirió que hubo una intención deliberada en el manejo de los planos visuales para favorecer la imagen del mandatario. Al respecto, disparó: "Subió la cámara de la cadena nacional para que no se le vea la papada. No será mucho?".
La crítica de la escritora no se limitó a lo estético, sino que también puso el foco en la capacidad discursiva del presidente. A través de posteos que buscaban resaltar lo que ella percibió como una falta de matices en el habla de Milei, expresó con sarcasmo: "Qué poder de oratoria lpm. Para nada monocorde el tono de lectura. Para nada internable."
Asimismo, Pichot manifestó su descontento con la recurrente mención a las administraciones pasadas por parte del Ejecutivo. En una de sus intervenciones más directas sobre la gestión actual, cuestionó la falta de obras públicas nuevas, señalando que el mandatario "sigue hablando del gobierno anterior este que no inauguró ni un baño".
Otro de los puntos que generó la reacción de la comediante fue la composición de la cámara y los invitados presentes en el recinto. Pichot comparó el ambiente legislativo con la estética de antiguos ciclos televisivos de debate y entretenimiento, afirmando que vio a "el Congreso más animales sueltos que nunca".
En ese sentido, la atención de la humorista se detuvo específicamente en la figura de la diputada electa Virginia Gallardo, quien participaba del acto oficial. Pichot recordó el pasado mediático de la legisladora para enfatizar su visión crítica sobre la actualidad política: "Está Virginia Gallardo sentada. Dios mío", concluyó, en una jornada donde la política y el espectáculo volvieron a cruzarse bajo la lupa de las redes sociales.
