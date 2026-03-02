Malena Pichot destrozó a Javier Milei y generó revuelo en redes: "Animales sueltos"

La apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación no solo fue un evento de relevancia institucional, sino que también se convirtió en el epicentro de un intenso debate en las plataformas digitales. Entre las voces que alzaron su perfil crítico, destacó la de Malena Pichot. La guionista y comediante utilizó su cuenta en la red social X para lanzar una serie de mensajes cargados de ironía, analizando desde la estética de la transmisión oficial hasta el contenido del mensaje presidencial de Javier Milei.