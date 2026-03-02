Netflix: la película francesa que está subiendo en el ranking

El catálogo de Netflix vuelve a apostar fuerte por el cine europeo y ya tiene un nuevo éxito entre los estrenos de 2026. Se trata de una producción francesa que, a pocos días de su llegada a la plataforma, comenzó a escalar posiciones en el ranking de lo más visto. Su ritmo vertiginoso y una historia atravesada por la venganza y la amistad la convierten en una de las propuestas más comentadas del momento.