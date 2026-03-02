Netflix: la película francesa que está subiendo en el ranking
Con una combinación de suspenso policial, acción intensa y drama emocional, esta cinta dirigida por Olivier Schneider está conquistando tanto a la crítica como a los usuarios.
El catálogo de Netflix vuelve a apostar fuerte por el cine europeo y ya tiene un nuevo éxito entre los estrenos de 2026. Se trata de una producción francesa que, a pocos días de su llegada a la plataforma, comenzó a escalar posiciones en el ranking de lo más visto. Su ritmo vertiginoso y una historia atravesada por la venganza y la amistad la convierten en una de las propuestas más comentadas del momento.
De qué trata Los huérfanos
Los huérfanos presenta la historia de Gabriel y Driss, dos amigos de la infancia que crecieron juntos en un orfanato, pero cuyos caminos tomaron rumbos completamente distintos.
Gabriel se convirtió en un comandante disciplinado de la policía, mientras que Driss eligió el mundo clandestino como mercenario. Tras 18 años sin contacto, el destino los vuelve a reunir cuando Sofía, el primer amor de ambos, muere en un sospechoso accidente de tránsito.
El conflicto se intensifica cuando Leïla, la hija adolescente de Sofía, decide tomar justicia por mano propia. Para protegerla y descubrir la verdad detrás del hecho, los antiguos amigos deberán dejar de lado sus diferencias y enfrentarse a una poderosa corporación de seguridad que intenta silenciar el caso.
Con una duración de 1 hora y 35 minutos, la película ofrece escenas de combate bien coreografiadas y una trama que explora la lealtad y la hermandad más allá de la ley. Disponible en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España, esta película francesa ya se perfila como uno de los grandes éxitos del año en la plataforma.
Reparto de Los huérfanos
El film cuenta con un elenco destacado del cine de acción europeo:
Alban Lenoir como Gabriel Stenne.
Dali Benssalah como Driss.
Sonia Faidi como Leïla Lakti.
Anouk Grinberg.
Suzanne Clément como Christina Rovelli.
La química entre los protagonistas y la intensidad dramática sostienen la tensión de principio a fin.
Tráiler de Los huérfanos
