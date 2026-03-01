MinutoUno

Netflix: la miniserie que tiene 6 episodios y tiene un final atrapante

Esta producción fue estrenada en 2018, dirigida por Can Emre y Cem Özüduru y con una historia que combina drama y acción. De qué trata.

Esta serie turca combina drama, acción y suspenso a lo largo de seis episodios atrapantes. 

En los últimos años, las plataformas de streaming como Netflix, HBO y Disney+ ampliaron sus catálogos con producciones turcas que lograron captar la atención del público. Lo cierto es que estas películas o series son valoradas por combinar de manera perfecta acción, drama y suspenso, persuadiendo por completo a los espectadores.

En ese contexto se destaca Lobo, estrenada en 2018, dirigida por Can Emre y Cem Özüduru, y protagonizada por Serkan Çayolu y Murat Arkn. La serie, centrada en una unidad especial de seguridad, se consolidó como uno de los grandes éxitos en Netflix.

De qué trata Lobo

LOBO_Serie_de_TV-211108101-large
Esta serie turca tiene seis episodios y es una de las más aclamadas en Netflix.

La serie sigue a un equipo táctico de élite de la policía turca que interviene en operativos de alto riesgo vinculados al terrorismo y a conflictos internos del país. A lo largo de seis episodios, muestra cómo estos agentes deben actuar en escenarios límite, donde cada decisión puede costar vidas y donde el peligro no termina al salir del campo de batalla.

Ambientada en 2014, en un contexto de fuerte tensión en las fronteras e inestabilidad interna, la historia retrata a este grupo como un escudo frente a amenazas que ponen en jaque al Estado.

Inspirada en hechos reales, combina acción militar con el costado humano de los protagonistas, quienes deben equilibrar su deber profesional con el impacto que ese trabajo peligroso genera en su vida personal y familiar.

Reparto de Lobo

  • Serkan Çayoglu
  • Murat Arkin
  • Emir Benderlioglu
  • Ahmet Pinar
  • Atif Emir Benderlioglu
  • Mesut Akusta

Tráiler de Lobo

Embed - LOBO (2018) Serie | Trailer Doblado Español Latino

