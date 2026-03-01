Netflix: la miniserie que tiene 6 episodios y tiene un final atrapante

De qué trata Lobo

LOBO_Serie_de_TV-211108101-large Esta serie turca tiene seis episodios y es una de las más aclamadas en Netflix.

La serie sigue a un equipo táctico de élite de la policía turca que interviene en operativos de alto riesgo vinculados al terrorismo y a conflictos internos del país. A lo largo de seis episodios, muestra cómo estos agentes deben actuar en escenarios límite, donde cada decisión puede costar vidas y donde el peligro no termina al salir del campo de batalla.