Netflix: la interesante película española que atrapa por ser una comedia divertida

Entre estas propuestas, destaca la comedia dramática Perfectos desconocidos, dirigida por Álex de la Iglesia y estrenada en 2017. Con una duración que ronda los 100 minutos, la historia sigue a tres matrimonios y un amigo solitario que, durante una cena, deciden dejar sus teléfonos sobre la mesa y revelar en público todos los mensajes y llamadas que reciben, desatando secretos y conflictos inesperados.