Netflix: la interesante película española que atrapa por ser una comedia divertida

Esta producción española, estrenada en 2017 y dirigida por Álex de la Iglesia, tiene una duración de 100 minutos y narra una historia atrapante. De qué trata.

Las plataformas de streaming, durante el último tiempo, comenzaron a incluir cada vez más producciones españolas en sus catálogos, consolidando su crecimiento y popularidad a nivel internacional. Netflix, por ejemplo, destaca por incorporar películas de gran calidad y trayectoria, con el objetivo de atrapar la atención de los espectadores.

Entre estas propuestas, destaca la comedia dramática Perfectos desconocidos, dirigida por Álex de la Iglesia y estrenada en 2017. Con una duración que ronda los 100 minutos, la historia sigue a tres matrimonios y un amigo solitario que, durante una cena, deciden dejar sus teléfonos sobre la mesa y revelar en público todos los mensajes y llamadas que reciben, desatando secretos y conflictos inesperados.

De qué trata Perfectos desconocidos

Perfectos desconocidos fue dirigida por Álex de la Iglesia.

Un ambiente tenso y casi mágico envuelve la reunión de un grupo de amigos durante la cena. Los anfitriones, Alfonso y Eva, están apresurados y nerviosos, mientras las otras parejas llegan con sus propios roces y un amigo soltero trae consigo excusas misteriosas.

Lo que parecía una velada cotidiana da un giro inesperado cuando surge una propuesta arriesgada: dejar los teléfonos sobre la mesa para que todos puedan ver mensajes, llamadas y notificaciones en tiempo real. Lo que empieza como un juego, rápidamente, empieza a revelar secretos ocultos, que ponen a prueba la confianza entre cada pareja.

Esta historia, que mientras transcurre genera suspenso y drama, se consolidó rápidamente en la plataforma de streaming, convirtiéndose en una de las más elegidas por los usuarios desde su incorporación al catálogo, allá por 2017.

Reparto de Perfectos desconocidos

  • Eduard Fernández
  • Belén Rueda
  • Pepe Viyuela
  • Dafne Fernández
  • Juana Acosta
  • Ernesto Alterio
  • Pepón Nieto

Tráiler de Perfectos desconocidos

Embed - Perfectos Desconocidos - Trailer
Embed

