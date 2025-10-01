El Temach agota su primer show y anuncia nuevas fechas en Estados Unidos
El creador de contenido, rapero e influencer viene generando muchas repercusiones, y prepara las nuevas fechas de su "Solo Tour".
El Temach, creador de contenido, rapero e influencer mexicano, ha confirmado su posición como líder indiscutible de su nicho en América.
Con un estilo sin filtros que ha conectado profundamente con miles de jóvenes, el fenómeno viral agotó en tiempo récord su primer show en Estados Unidos, que se llevó acabo el pasado 24 de septiembre en Flamingo Theater Bar en la ciudad de Miami.
Ante la abrumadora demanda, El Temach abre tres nuevas fechas en ciudades clave del país como parte de su esperada gira “Solo Tour”, que se extenderá por los meses de enero, febrero y marzo de 2026. El tour incluirá presentaciones en venues emblemáticos como The Wiltern en Los Ángeles y House of Blues en Dallas, consolidando su expansión internacional.
Quién es El Temach
Luis Castilleja, mejor conocido como El Temach, ha logrado construir una comunidad fiel y viral en torno a su propuesta que combina música urbana, discursos de superación masculina y reflexiones sobre la vida contemporánea. Amado por sus seguidores por su autenticidad y criticado por sectores que lo consideran radical, El Temach ha sabido posicionarse como una voz influyente en la conversación actual sobre identidad masculina, disciplina y relaciones interpersonales.
Con temas como “Modo Holk”, “La Bruja” y “Operación Rescate”, su música ha encontrado eco entre miles de oyentes que buscan mensajes de resistencia personal y transformación interior. Con más de 11 millones de seguidores en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, su impacto ha trascendido fronteras, convirtiéndolo en un referente cultural para una nueva generación de hombres que buscan nuevas narrativas.
Cómo es el "Solo Tour"
El “Solo Tour” es mucho más que una serie de conciertos: es una experiencia inmersiva que mezcla discurso en vivo, performance, elementos audiovisuales y preguntas del público.
Para generar una experiencia única y auténtica, llevando el mensaje de El Temach a nuevas audiencias y escenarios con fechas confirmadas como Los Ángeles- 25 de enero The Wilter, Houston- 29 de enero Stafford Civic Center Theatre, Dallas 31 de enero Wily Theatre AT&T Performaning Arts Center y vuelve a Los Ángeles, CA – The Wiltern – Febrero 2026, Dallas, TX – House of Blues – Marzo 2026 y nuevas fechas por confirmar.
