El Temach agota su primer show y anuncia nuevas fechas en Estados Unidos

Con temas como “Modo Holk”, “La Bruja” y “Operación Rescate”, su música ha encontrado eco entre miles de oyentes que buscan mensajes de resistencia personal y transformación interior. Con más de 11 millones de seguidores en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, su impacto ha trascendido fronteras, convirtiéndolo en un referente cultural para una nueva generación de hombres que buscan nuevas narrativas.

Cómo es el "Solo Tour"

El “Solo Tour” es mucho más que una serie de conciertos: es una experiencia inmersiva que mezcla discurso en vivo, performance, elementos audiovisuales y preguntas del público.

Para generar una experiencia única y auténtica, llevando el mensaje de El Temach a nuevas audiencias y escenarios con fechas confirmadas como Los Ángeles- 25 de enero The Wilter, Houston- 29 de enero Stafford Civic Center Theatre, Dallas 31 de enero Wily Theatre AT&T Performaning Arts Center y vuelve a Los Ángeles, CA – The Wiltern – Febrero 2026, Dallas, TX – House of Blues – Marzo 2026 y nuevas fechas por confirmar.