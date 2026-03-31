Escándalo en Gran Hermano: fuerte pelea entre Brian Sarmiento y Manuel Ibero en plena prueba semanal

La tensión fue escalando y Manuel respondió con dureza: "Hace el showcito, si vos quisiste ventajear a todos salame". A lo que Sarmiento retrucó a los gritos: "Pedazo de gil". El cruce generó preocupación tanto dentro como fuera de la casa, especialmente teniendo en cuenta que el reglamento del reality establece sanciones severas ante cualquier tipo de agresión física.