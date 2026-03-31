Escándalo en Gran Hermano: fuerte pelea entre Brian Sarmiento y Manuel Ibero en plena prueba semanal
El clima dentro de la casa volvió a explotar con un tenso cruce que incluyó gritos, insultos y pedido de expulsión.
La tensión no da tregua en Gran Hermano Generación Dorada y, tras el reciente enfrentamiento entre Andrea del Boca y Solange Abraham, un nuevo episodio conflictivo sacudió la convivencia este martes. Esta vez, los protagonistas fueron Brian Sarmiento y Manuel Ibero, quienes protagonizaron una discusión cargada de insultos en medio de la prueba semanal.
El momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra al ex futbolista fuera de sí increpando a su compañero por una supuesta agresión. "Sos bolu.. o te haces, qué venis a empujar pelot...", lanzó Sarmiento visiblemente alterado, mientras que Manuel intentaba defenderse: "Yo no te empujé". Lejos de calmarse, Brian continuó: "Qué venís a empujas paje...".
La tensión fue escalando y Manuel respondió con dureza: "Hace el showcito, si vos quisiste ventajear a todos salame". A lo que Sarmiento retrucó a los gritos: "Pedazo de gil". El cruce generó preocupación tanto dentro como fuera de la casa, especialmente teniendo en cuenta que el reglamento del reality establece sanciones severas ante cualquier tipo de agresión física.
La discusión tuvo lugar en la cocina y fue presenciada por gran parte de los participantes. Tras el altercado, la producción decidió convocar de inmediato a Manuel al confesionario, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre lo ocurrido después ni si habrá consecuencias disciplinarias.
Este nuevo episodio suma tensión a una convivencia cada vez más desgastada, donde los conflictos parecen intensificarse día a día y cualquier situación mínima puede desencadenar un nuevo escándalo dentro de la casa más famosa del país.
Sin dudas, en cuestión de minutos, el video se viralizó y los usuarios no tardaron en dejar todo tipo de comentarios sobre la situación que vieron durante la transmisión en vivo y comenzaron un intenso debate sobre la decisión que debería tomar producción.
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