¿Se suspende la gala de Gran Hermano hoy? La decisión de Telefe por el partido de la Selección Argentina
Los compromisos del conjunto que dirige Lionel Scaloni paralizan al país y a la programación del canal de las pelotas. Enterate qué sucederá esta noche.
En una noche de super-acción para la pantalla de Telefe, el canal de las pelotas reestructura su horario estelar. Ante el compromiso de la Selección Argentina frente a Zambia, el último amistoso previo a la cita mundialista, el reality más visto del país, Gran Hermano Generación Dorada, sufrirá un importante desplazamiento en su horario habitual.
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A diferencia de otras ocasiones donde las galas fueron canceladas, la producción decidió mantener la emisión del programa debido al alto impacto que generó el ingreso de los participantes históricos y las recientes declaraciones de Tamara Paganini.
El cronograma de la noche
La transmisión deportiva centralizará la atención durante el prime time temprano, dejando el cierre de la jornada para la convivencia en la casa más famosa:
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20:15 hs: Inicio de la transmisión del partido Argentina vs. Zambia.
22:00 hs: Finalización del encuentro y breve análisis post-partido.
22:15 hs: Gala de Gran Hermano. Santiago del Moro dará inicio a una emisión que promete ser clave para la definición de la placa de nominados.
A su vez, el conductor anunció en sus redes sociales lo que sucederá en la emisión de esta noche: "Hoy después del partido, todo es #GranHermano. D.A.R. Derecho a réplica", dejando en claro que será una gala llena de emociones en medio de la tercera oportunidad donde se usará este nuevo recurso.
Tensión en la casa más famosa
El retraso en el inicio del programa no disminuye la expectativa. Tras los picantes comentarios de Paganini sobre los ganadores de ediciones anteriores y la resistencia de los nuevos jugadores ante el desembarco de los "históricos", el debate de esta noche se perfila como uno de los más calientes de la temporada.
Para los fanáticos que no puedan esperar al final del fútbol, la plataforma DGO mantendrá la transmisión de las cámaras 24 horas en vivo, permitiendo seguir el minuto a minuto de los participantes mientras la Selección nacional busca su puesta a punto final.
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