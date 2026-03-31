¿Se suspende la gala de Gran Hermano hoy? La decisión de Telefe por el partido de la Selección Argentina

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Tensión en la casa más famosa

El retraso en el inicio del programa no disminuye la expectativa. Tras los picantes comentarios de Paganini sobre los ganadores de ediciones anteriores y la resistencia de los nuevos jugadores ante el desembarco de los "históricos", el debate de esta noche se perfila como uno de los más calientes de la temporada.

Para los fanáticos que no puedan esperar al final del fútbol, la plataforma DGO mantendrá la transmisión de las cámaras 24 horas en vivo, permitiendo seguir el minuto a minuto de los participantes mientras la Selección nacional busca su puesta a punto final.