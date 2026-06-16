El temor de Yanina Zilli en Gran Hermano: "Mirá si me agarra sola en algún lugar con un cuchillo"

La frase dejó en silencio a quienes la escuchaban, que intentaron contenerla y transmitirle tranquilidad mientras atravesaba uno de sus momentos más difíciles desde que ingresó al reality.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/2066597402585539053&partner=&hide_thread=false Zilli totalmente desestabilizada: ¿Se viene el 2x1 esta noche?



"Mirá si me pasa algo acá por estar jugando, mirá si me agarra sola en algun lugar con un cuchillo o algo..." y cortan la transmisión pic.twitter.com/jqjfySw8jQ — tronk (@TronkOficial) June 15, 2026

La pelea con Tamara que desató el conflicto en Gran Hermano

Antes de quebrarse emocionalmente, Yanina había mantenido una fuerte discusión con Tamara Paganini que dejó en evidencia el nivel de desgaste que atraviesan algunos participantes.

Todo comenzó cuando ambas debatían sobre la temperatura del aire acondicionado y las diferencias de criterio respecto al confort dentro de las habitaciones. En medio del intercambio, Zilli cuestionó la actitud de su compañera y lanzó una frase que elevó aún más la tensión.

"¿Querés seguir teniendo contenido conmigo?", dijo Yanina.

Lejos de retroceder, Tamara respondió defendiendo su postura y argumentó que se trataba de una situación que afectaba a toda la casa. "Tenés dos acolchados en tu cama, tenés otra temperatura corporal", lanzó la India.

Y agregó: "Estoy opinando de algo que sucede en mi casa".

Sin embargo, la respuesta no hizo más que profundizar el conflicto. Molesta por la intervención de Paganini, Yanina le retrucó: "No es tu casa, estás opinando de una habitación donde no dormís. Tenés ganas de hablar de mis dos acolchados".

La conversación siguió subiendo de tono hasta que Tamara lanzó una frase que terminó por cerrar la discusión de manera tajante. "Si vos pusiste el aire en el baño en 27, ¿por qué también tenemos que estar todos a 27? Aprendiste a callarte, por fin".

Tras ese enfrentamiento, Yanina se mostró visiblemente afectada y terminó protagonizando una escena cargada de angustia que encendió las alarmas entre sus compañeros. El episodio volvió a poner sobre la mesa el impacto emocional que genera el encierro y dejó en evidencia que la tensión dentro de la casa está alcanzando niveles cada vez más altos.