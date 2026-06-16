El temor de Yanina Zilli en Gran Hermano: "Mirá si me agarra sola en algún lugar con un cuchillo"
La participante se quebró en llanto tras una fuerte discusión con Tamara Paganini y expresó su preocupación por lo que podría ocurrir dentro de la casa.
La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada atraviesa uno de sus momentos más delicados. A medida que avanzan las semanas, el aislamiento, la presión del juego y el desgaste emocional comienzan a sentirse con fuerza entre los participantes, provocando discusiones cada vez más intensas.
En ese contexto, Yanina Zilli protagonizó una situación que generó preocupación dentro de la casa. Luego de mantener un fuerte cruce con Tamara Paganini, la exvedette terminó completamente desbordada por la angustia y rompió en llanto frente a varios de sus compañeros.
La discusión se originó por una cuestión cotidiana relacionada con la temperatura del aire acondicionado en las habitaciones. Lo que parecía un desacuerdo menor fue escalando rápidamente hasta transformarse en una pelea cargada de tensión, reproches y acusaciones cruzadas.
Horas más tarde, mientras conversaba con Emanuel, Franco Zunino y Nenu en el stream, Yanina no logró contener las lágrimas y expuso el miedo que le había dejado el enfrentamiento.
"Mirá si me pasa algo acá por estar jugando, mirá si me agarra sola en algún lugar con un cuchillo o algo...", comentó.
La frase dejó en silencio a quienes la escuchaban, que intentaron contenerla y transmitirle tranquilidad mientras atravesaba uno de sus momentos más difíciles desde que ingresó al reality.
La pelea con Tamara que desató el conflicto en Gran Hermano
Antes de quebrarse emocionalmente, Yanina había mantenido una fuerte discusión con Tamara Paganini que dejó en evidencia el nivel de desgaste que atraviesan algunos participantes.
Todo comenzó cuando ambas debatían sobre la temperatura del aire acondicionado y las diferencias de criterio respecto al confort dentro de las habitaciones. En medio del intercambio, Zilli cuestionó la actitud de su compañera y lanzó una frase que elevó aún más la tensión.
"¿Querés seguir teniendo contenido conmigo?", dijo Yanina.
Lejos de retroceder, Tamara respondió defendiendo su postura y argumentó que se trataba de una situación que afectaba a toda la casa. "Tenés dos acolchados en tu cama, tenés otra temperatura corporal", lanzó la India.
Y agregó: "Estoy opinando de algo que sucede en mi casa".
Sin embargo, la respuesta no hizo más que profundizar el conflicto. Molesta por la intervención de Paganini, Yanina le retrucó: "No es tu casa, estás opinando de una habitación donde no dormís. Tenés ganas de hablar de mis dos acolchados".
La conversación siguió subiendo de tono hasta que Tamara lanzó una frase que terminó por cerrar la discusión de manera tajante. "Si vos pusiste el aire en el baño en 27, ¿por qué también tenemos que estar todos a 27? Aprendiste a callarte, por fin".
Tras ese enfrentamiento, Yanina se mostró visiblemente afectada y terminó protagonizando una escena cargada de angustia que encendió las alarmas entre sus compañeros. El episodio volvió a poner sobre la mesa el impacto emocional que genera el encierro y dejó en evidencia que la tensión dentro de la casa está alcanzando niveles cada vez más altos.
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