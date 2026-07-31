Qué pasó con Cinzia tras el accidente que la dejó afuera de Gran Hermano: cómo está
La participante venezolana sufrió una caída dentro de la casa, fue trasladada a una clínica y los estudios detectaron una lesión en las vértebras.
La preocupación se instaló en Gran Hermano: Generación Dorada después del accidente que sufrió Cinzia Francischiello durante la mañana del jueves. La participante venezolana tuvo una caída dentro de su habitación y debió ser atendida de inmediato. Luego de ser trasladada a una clínica y sometida a distintos estudios, se confirmó que no podrá regresar a la casa debido a una lesión que requiere reposo.
La noticia generó incertidumbre entre los seguidores del programa, especialmente porque Cinzia había logrado construir vínculos importantes durante su permanencia en la competencia. Su salida fue confirmada por Telefe después de que los médicos evaluaran el cuadro y determinaran que debía permanecer alejada de las actividades del reality.
En medio de la preocupación, Dylan Gissi, novio de la participante, utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a quienes estaban pendientes de su estado de salud. El joven compartió una fotografía en sus historias de Instagram en la que aparece abrazado junto a Cinzia en la clínica donde quedó internada.
Cómo está de salud de Cinzia, la participante de Gran Hermano que tuvo un fuerte accidente
Junto a la imagen, Gissi escribió un mensaje destinado a los seguidores de la participante: “Gracias a todos por sus mensajes. Cin esta bien, dolorida pero tratando de aceptar los planes de Dios y esas cosas de la vida que con el tiempo entenderemos”, expresó. Con esas palabras, buscó transmitir que, pese al dolor y a la situación inesperada, la participante se encontraba acompañada y recibiendo atención médica. Además, aprovechó la publicación para dedicarle unas palabras afectuosas a su pareja.
“Como te extrañe preciosa. Te amo”, escribió Gissi, acompañado por un emoji con dos corazones. La publicación rápidamente generó repercusión entre los seguidores del programa, que habían manifestado su preocupación desde que se conoció la noticia del accidente.
La información oficial sobre lo ocurrido llegó a través de un comunicado de Telefe. Desde la producción explicaron cómo se produjo el accidente y cuáles fueron las consecuencias médicas para la participante. “En la mañana de hoy (por el jueves), Cinzia sufrió una caída en su habitación. Fue atendida rápidamente y trasladada a una clínica cercana. Tras realizarle los estudios pertinentes, se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días. Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia”, comunicaron.
De esta manera, la decisión de retirar a Cinzia del reality no estuvo relacionada con una determinación de la producción ni con cuestiones propias del juego, sino exclusivamente con la necesidad de preservar su salud y permitirle atravesar el período de recuperación indicado por los médicos. La noticia también tuvo un fuerte impacto dentro de la casa.
Por ahora, el mensaje de su novio y el comunicado oficial de Telefe son las principales informaciones disponibles sobre su estado. Gissi aseguró que Cinzia está bien, aunque dolorida, mientras que el canal confirmó que deberá realizar reposo durante algunos días. Su prioridad estará puesta en recuperarse y dejar atrás las consecuencias del accidente que terminó, de manera inesperada, con su participación en el reality.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario