Qué pasó con Cinzia tras el accidente que la dejó afuera de Gran Hermano: cómo está

La información oficial sobre lo ocurrido llegó a través de un comunicado de Telefe. Desde la producción explicaron cómo se produjo el accidente y cuáles fueron las consecuencias médicas para la participante. “En la mañana de hoy (por el jueves), Cinzia sufrió una caída en su habitación. Fue atendida rápidamente y trasladada a una clínica cercana. Tras realizarle los estudios pertinentes, se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días. Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia”, comunicaron.

De esta manera, la decisión de retirar a Cinzia del reality no estuvo relacionada con una determinación de la producción ni con cuestiones propias del juego, sino exclusivamente con la necesidad de preservar su salud y permitirle atravesar el período de recuperación indicado por los médicos. La noticia también tuvo un fuerte impacto dentro de la casa.

Por ahora, el mensaje de su novio y el comunicado oficial de Telefe son las principales informaciones disponibles sobre su estado. Gissi aseguró que Cinzia está bien, aunque dolorida, mientras que el canal confirmó que deberá realizar reposo durante algunos días. Su prioridad estará puesta en recuperarse y dejar atrás las consecuencias del accidente que terminó, de manera inesperada, con su participación en el reality.