Tamara Bella se lanza al automovilismo: ¿cuál es la conexión con Colapinto?

El clic definitivo llegó el día que fue a ver una competencia y expresó casi sin pensarlo su anhelo de estar en pista. La respuesta fue directa y sin vueltas. “Me dijeron: ‘¿Por qué no te probás?’ Me subí, me probé… y desde ese momento no hubo vuelta atrás”, relata. A partir de ahí comenzaron las pruebas en el autódromo, el aprendizaje técnico y una preparación intensa para su debut.

Bella se entrenó en los distintos radios del circuito y en el conocimiento profundo del auto que manejará, un vehículo de tracción delantera con motor 1.8 turbo. A la par, dedica gran parte de su tiempo a observar cámaras on board de pilotos consagrados y a entrenar la coordinación junto a un profesor. Todo, con la seriedad de quien entiende que el automovilismo exige disciplina y compromiso.

Su estreno será en la Copa Bora, categoría en la que será la única mujer del campeonato, un dato que lejos de intimidarla la motiva. “Ser la única mujer no me intimida. Al contrario, me sorprendió lo bien que me trataron y lo profesional del ambiente”, asegura. Para Tamara, ese clima fue clave para sentirse parte desde el primer momento.

La adrenalina es otro de los motores que la empujan. “No tengo miedo porque sé que se toman todos los recaudos necesarios”, afirma, y aclara que esa seguridad le permite enfocarse en lo verdaderamente importante: correr. Si bien el proyecto no es rentado en esta primera etapa, la posibilidad de sumar sponsors aparece como una puerta fundamental para sostener el desafío. “Ojalá aparezcan algunos más”, desliza con optimismo.

Con expectativas claras y los pies sobre la tierra, Tamara Bella apunta a completar todas las carreras y sumar experiencia frente a rivales con años de trayectoria. “Ellos tienen años de experiencia, yo estoy debutando”, reconoce, sin ocultar la ambición que acompaña a todo debut. Al mismo tiempo, tiene un objetivo que va más allá de lo personal: “Quiero que mi presencia motive a más mujeres a dar el paso. Se puede”.