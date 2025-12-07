Tributo a Charly García en Buenos Aires: inauguraron su esquina, un mural y renombraron una estación de subte

El fotógrafo también destacó la importancia del reconocimiento: “Lo hermoso es que se le haga un homenaje a Charly que lo tiene bien merecido. En este barrio, que es su lugar, que sigue viviendo en el mismo departamento. Es una gloria que hoy tengamos la esquina de Charly Garcia”, afirmó.

La jornada culminará con discursos y un recital de Beats Modernos —el grupo integrado por Fabián “Zorrito” Quintiero, Fernando Samalea y Rosario Ortega— junto a invitados especiales como Alfie Martins y los músicos chilenos Kiuge Hayashida y Toño Silva, habituales compañeros de ruta del ícono nacional.