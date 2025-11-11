El tierno hallazgo de Celeste Cid en pleno CABA: qué encontró

Desde que confirmaron su relación hace ya varios meses, la dupla conformada por Santiago Korovsky y Celeste Cid se ganó un lugar privilegiado en el mundo del espectáculo al ser una de las parejas más queridas y, sobre todo, más divertidas. Ambos demostraron poseer un sentido del humor único, que trasciende sus respectivos trabajos en cine y televisión, y que suelen compartir con sus seguidores a través de las redes sociales.