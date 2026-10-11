El tierno mensaje de Ámbar de Benedictis a Piero tras su muerte y el recuerdo de una canción especial
La hija de Juana Viale y nieta del artista utilizó sus redes sociales para brindarle un homenaje especial a su abuelo paterno. Conocé todos los detalles.
La partida del reconocido cantautor Piero Antonio Franco De Benedictis a los 81 años conmovió profundamente a la sociedad y generó multitudinarias muestras de dolor. En medio de los homenajes, la nieta del músico, Ámbar de Benedictis, despidió a su abuelo a través de una emotiva publicación en sus redes sociales, evocando el lazo íntimo que construyeron a partir del arte y rememorando la composición infantil que marcó su infancia.
La hija de Juana Viale compartió con sus seguidores la portada del disco "Canto a la ternura" y dedicó unas palabras alusivas a la famosa obra “La sinfonía inconclusa en la mar”, la cual solía pedirle que cantara en su colegio. “Ahora es tiempo de la comparsa subacuática que orquestaste, de la orilla, la espuma y el aroma, de una sinfonía ya no más inconclusa… de todas esas cosas… de todas esas”, expresó la joven en sus redes.
La íntima despedida familiar en Belgrano y los sentidos mensajes del entorno
El homenaje digital incluyó además una grabación donde se observa a un ave en el interior de un vehículo, gesto interpretado por sus seguidores como un símbolo de manifestación espiritual. A este recuerdo se sumaron los mensajes de su padre, Juan de Benedictis, quien publicó imágenes familiares bajo la consigna “Eterno en nuestros corazones”, además de las condolencias enviadas por Nacho Viale y Marcela Tinayre. Esta última recordó al músico destacando: “Se fue Piero, artista inmenso, con sensibilidad única y su obra que atravesó generaciones. Era un Señor, un verdadero caballero. Mi cariño a toda su familia y muy especialmente a mi adorada Ámbar”.
El jueves 8 de octubre, la joven acudió al velatorio privado realizado en la Sala Velatoria Lázaro Costa, situada en O’Higgins 2842, en el barrio porteño de Belgrano. Vestida con una campera beige y un buzo gris con capucha, acompañó a la familia De Benedictis en el recinto donde se reunieron parientes, allegados y seguidores del creador de éxitos inolvidables como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”. Finalmente, el viernes a las 11 de la mañana, el cortejo fúnebre se trasladó hacia el Cementerio de la Recoleta para la inhumación final de sus restos.
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