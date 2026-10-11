El tierno mensaje de Ámbar de Benedictis a Piero tras su muerte y el recuerdo de una canción especial

La íntima despedida familiar en Belgrano y los sentidos mensajes del entorno

El homenaje digital incluyó además una grabación donde se observa a un ave en el interior de un vehículo, gesto interpretado por sus seguidores como un símbolo de manifestación espiritual. A este recuerdo se sumaron los mensajes de su padre, Juan de Benedictis, quien publicó imágenes familiares bajo la consigna “Eterno en nuestros corazones”, además de las condolencias enviadas por Nacho Viale y Marcela Tinayre. Esta última recordó al músico destacando: “Se fue Piero, artista inmenso, con sensibilidad única y su obra que atravesó generaciones. Era un Señor, un verdadero caballero. Mi cariño a toda su familia y muy especialmente a mi adorada Ámbar”.