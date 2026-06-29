El Tren de la Costa estuvo casi tres días parado después del accidente fatal de Ernestina Pais

Mientras tanto, la Justicia bonaerense avanza con la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente de Pais, de 54 años, cuyo auto fue arrastrado varios metros por la formación del Tren de la Costa.

La fiscal Paula Hertrig ordenó este lunes que se realice una pericia al celular de la actriz para determinar si lo estaba usando al momento de cruzar las vías y por eso avanzó con la barrera baja.

Ernestina Pais en su restaurant

Por el momento sólo está comprobado que Pais quedó atascada con su auto cuando cruzaba el paso a nivel de Sáenz Peña y Elcano, en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, y que murió en el acto por la violencia del impacto.

La familia de Ernestina Pais -incluidos su hermana Federica y su hijo, Benicio Guyot Pais- la despidió en una ceremonia íntima el domingo pasado y sus restos fueron llevados al Cementerio de La Chacarita.