El Tren de la Costa estuvo casi tres días parado después del accidente fatal de Ernestina Pais
La actriz murió el viernes pasado tras quedar cruzada en la vía con su auto. El servicio del tren estuvo reducido entre Delta y San Isidro R y ya se normalizó.
Trenes Argentinos informó este lunes que el servicio del Tren de la Costa quedó reestablecido después de que el equipo de mantenimiento reparara las vías a la altura de la estación San Isidro R, donde el viernes pasado murió la actriz y conductora Ernestina Pais tras ser embestida por una formación.
El accidente que le costó la vida a Ernestina Pais ocurrió a las 19.25 del viernes. Unas horas más tarde, tras la intervención del SAME y la Policía bonaerense, los escombros del Honda City de la actriz fueron retirados de las vías y quedó la vista el daño en la catenaria.
Por eso desde el ramal Mitre Trenes Argentinos informaron que el servicio estaría reducido durante todo el fin de semana, "entre las estaciones Delta y San Isidro R por trabajos en zona de vías tras colisión con vehículo en San Isidro R".
Los trabajos en las vías del Tren de la Costa finalizaron este lunes a las 11 de la mañana.
Mientras tanto, la Justicia bonaerense avanza con la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente de Pais, de 54 años, cuyo auto fue arrastrado varios metros por la formación del Tren de la Costa.
La fiscal Paula Hertrig ordenó este lunes que se realice una pericia al celular de la actriz para determinar si lo estaba usando al momento de cruzar las vías y por eso avanzó con la barrera baja.
Por el momento sólo está comprobado que Pais quedó atascada con su auto cuando cruzaba el paso a nivel de Sáenz Peña y Elcano, en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, y que murió en el acto por la violencia del impacto.
La familia de Ernestina Pais -incluidos su hermana Federica y su hijo, Benicio Guyot Pais- la despidió en una ceremonia íntima el domingo pasado y sus restos fueron llevados al Cementerio de La Chacarita.
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