La Justicia peritará el celular de Ernestina Pais para determinar si lo usaba al momento del accidente
El teléfono fue encontrado dentro de su auto e incautado por la policía. Se aguardan los resultados de pericias claves.
La investigación por la muerte de Ernestina Pais avanza con el pedido de prueba fundamentales para esclarecer el hecho. En las últimas horas, la fiscal Paula Hertrig ordenó que se realice una pericia al celular de la periodista para determinar si lo estaba usando al momento de cruzar las vías del Tren de la Costa en San Isidro el viernes por la noche.
El teléfono fue encontrado dentro del auto Honda City que Pais manejaba al momento de ser embestida por la formación y fue incautado por la Policía Bonaerense. Tras la orden de la Justicia, será revisado por peritos informáticos con el objetivo de acceder al registro de actividad y determinar si la conductora lo estaba utilizando cuando cruzó las vías con la barrera baja, a las 19.24 del viernes.
La pericia, que se llevará a cabo en un laboratorio de la Procuración bonaerense, no será sencilla. La dificultad radica principalmente en la marca del celular, un iPhone, cuyo sistema suele ser resistente al sofware utilizado por los forences. En ese sentido, se espera que algún familiar de Pais brinde la clave para poder acceder.
Por otra parte, la fiscal Hertrig también ordenó la autopsia al cuerpo de Pais, la cual reveló que la periodista falleció por un fuerte traumatismo de cráneo derivado del violento impacto de la formación ferroviaria.
En paralelo, se lleva a cabo la pericia accidentológica al Honda City, el cual continúa en el playón de la Comisaría 2° de San Isidro. Este exhaustivo análisis podrá determinar las condiciones mecánicas en las que se encontraba el vehículo al momento del hecho.
Este fin de semana, el área de Seguridad de la Municipalidad de San Isidro entregó el video del momento del accidente a la fiscalía. La grabación muestra claramente a Pais cruzando las vías del Tren de la Costa con las barreras bajas. La misma maniobra había realizado otro automovilista segundos antes.
Mientras tanto, la Justicia aguarda por los resultados de los estudios toxicológicos realizados a muestras tomadas a la víctima. Fuentes judiciales confirmaron que no se encontraron bebidas alcohólicas dentro del Honda City.
También se informó que, al momento del hecho, Pais circulaba con la licencia de conducir inhabilitada. La restricción se había determinado en abril luego de que la periodista se negara a someterse a un test de alcoholemia tras chocar con un Alfa Romeo en Vicente López.
En paralelo a los avances de las paricias, la causa cambió de fiscal luego del velatorio de la conductora. La doctora María Paula Hertrig, quien lideró la investigación durante las primeras 48 horas, entregó formalmente el caso a su colega Carolina Asprella, a quien estaba subrogando durante el turno del fin de semana.
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