La Justicia peritará el celular de Ernestina Pais para determinar si lo usaba al momento del accidente

Este fin de semana, el área de Seguridad de la Municipalidad de San Isidro entregó el video del momento del accidente a la fiscalía. La grabación muestra claramente a Pais cruzando las vías del Tren de la Costa con las barreras bajas. La misma maniobra había realizado otro automovilista segundos antes.

san isidro accidente ernestina La Municipalidad de San Isidro difundió un video que muestra el trágico accidente en el que murió Ernestina Pais

Mientras tanto, la Justicia aguarda por los resultados de los estudios toxicológicos realizados a muestras tomadas a la víctima. Fuentes judiciales confirmaron que no se encontraron bebidas alcohólicas dentro del Honda City.

También se informó que, al momento del hecho, Pais circulaba con la licencia de conducir inhabilitada. La restricción se había determinado en abril luego de que la periodista se negara a someterse a un test de alcoholemia tras chocar con un Alfa Romeo en Vicente López.

En paralelo a los avances de las paricias, la causa cambió de fiscal luego del velatorio de la conductora. La doctora María Paula Hertrig, quien lideró la investigación durante las primeras 48 horas, entregó formalmente el caso a su colega Carolina Asprella, a quien estaba subrogando durante el turno del fin de semana.