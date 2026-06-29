El descubrimiento de Moria Casán sobre la muerte de Ernestina Pais que la hizo emocionar
Durante su programa, "La mañana con Moria", la conductora hizo una durísima reflexión sobre los últimos momentos de Ernestina. Los detalles.
La prematura partida de Ernestina Pais continúa generando una ola de profunda conmoción y sensibilidad en todo el arco artístico y periodístico del país. En las últimas horas, Moria Casán rompió en llanto al caer en la cuenta de la situación en la que la conductora y empresaria perdió trágicamente la vida a los 54 años este viernes 26 de junio al ser arrollada por un tren. La diva de la televisión no pudo contener la angustia y protagonizó un momento sumamente movilizante en la pantalla chica.
A la par que su partida continúa sensibilizando a todo el ambiente artístico, la conductora de "La mañana con Moria" se conmovió profundamente al aire. El hecho ocurrió mientras la gran diva de los escenarios dialogaba en el piso de su ciclo de El Trece con Valentina, una de las amigas más cercanas de la fallecida periodista. Durante la charla, en la cual abordaron las complejidades, los padecimientos y la incansable lucha de la comunicadora contra sus consumos y su salud mental, la icónica presentadora se detuvo en un desgarrador detalle de la rutina diaria que la hizo quebrarse por completo frente a las cámaras, visibilizando la realidad de muchísimas mujeres que atraviesan situaciones similares.
Intentando mirar más allá de las luces del espectáculo, la conductora se tomó unos minutos para desmenuzar las presiones cotidianas que marcaban el presente de la empresaria. Con total franqueza, Casán desnudó el aspecto que terminó por desarmarla emocionalmente al analizar la trastienda de la tragedia ferroviaria.
"A mí lo que me mandó a la miércoles, que me quebró, fue la mujer sola que sigue con su coche... a trabajar", relató con la voz sumamente entrecortada y llevando un pañuelo a sus ojos.
Con la sensibilidad a flor de piel, la emblemática figura del espectáculo local contrastó las falsas apariencias que muchas veces impone el medio con la cruda realidad de las obligaciones laborales diarias de cualquier ciudadana. "Ahí se me vienen imágenes muchas veces de la obscenidad de la cartera, de los lujos, de la tirada...", reflexionó la conductora, apartando el plano material para enfocarse en el valor humano. Con total honestidad, la exvedette amplió su mirada social: "Pero más allá de eso, no es que mezcle nada, ni política ni corrupción... se me viene que cada una se gana la vida como puede", reflexionó Ana María Casanova.
La conductora continuó con su potente descargo, utilizando el espacio televisivo para trazar un paralelismo entre la entereza de la fallecida conductora y el sacrificio silencioso de miles de mujeres que le hacen frente a la adversidad sin mostrar sus heridas internas. Con profunda empatía y visiblemente afectada por la situación, Moria Casán continuó su descargo destacando el esfuerzo de Pais por mantenerse de pie a pesar del dolor interno: "Te quiero decir, estas minas solas que luchan, que se levantan, que se rompen la vida... están rotas por dentro y siguen, siguen, siguen. Eso me mata", expresó conmovida.
En el transcurso de la emisión, mientras en la pantalla se observaban las imágenes del último adiós a Ernestina, cuya partida dejó una huella de enorme tristeza en todos sus colegas, la One reafirmó el impacto que le causó la noticia. "A mí me mató eso de ella", remarcó la diva, visiblemente movilizada por la crudeza del desenlace.
El emotivo ida y vuelta de Moria con Benicio Guyot, el hijo de Ernestina
Durante otro segmento del programa, la conductora sorprendió al revelar un cruce de mensajes privados que mantuvo a través de su teléfono celular con Benicio Guyot, el hijo de la periodista, precisamente luego de un suceso familiar de la propia diva. "Venía de enterrar a la madre y abro el celular y me encuentro con algo que decía: ‘Moria, mirá, yo soy muy apegado al barrio. Y vos sos de Parque Leloir, que también era el Indio Solari que partió’. Y me dice: ‘Qué año raro este’", contó Moria al revelar cómo fue el intercambio que tuvo con el joven de 22 años.
Enseguida, la conductora se refirió a la foto que el joven le compartió —una imagen juntos en la marcha LGBT, que también subió ella en Twitter—. En relación con esa postal y la actitud del joven, la diva destacó el amoroso recuerdo que el hijo conserva de su mamá: "Recordaba a su madre con alegría y que había estado con cierta alegría. Es cierto, es un chico de 22 años y, bueno, quiero recordar a la madre, lo mejor".
El cierre del programa estuvo acompañado por las postales finales de los procedimientos fúnebres en el cementerio de la Ciudad de Buenos Aires, donde la diva concluyó su participación con una sentida y dolorosa frase de despedida. "Acá estamos viendo imágenes de ayer, cuando todo terminaba. Estaba en la Chacarita, acá es donde se despide el resto. Ahí termina un ser humano... Ernestina Pais. Ay, Dios mío, qué dolor“, cerró Moria en un envío muy movilizante.
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