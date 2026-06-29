El descubrimiento de Moria Casán sobre la muerte de Ernestina Pais que la hizo emocionar

moria

La conductora continuó con su potente descargo, utilizando el espacio televisivo para trazar un paralelismo entre la entereza de la fallecida conductora y el sacrificio silencioso de miles de mujeres que le hacen frente a la adversidad sin mostrar sus heridas internas. Con profunda empatía y visiblemente afectada por la situación, Moria Casán continuó su descargo destacando el esfuerzo de Pais por mantenerse de pie a pesar del dolor interno: "Te quiero decir, estas minas solas que luchan, que se levantan, que se rompen la vida... están rotas por dentro y siguen, siguen, siguen. Eso me mata", expresó conmovida.

En el transcurso de la emisión, mientras en la pantalla se observaban las imágenes del último adiós a Ernestina, cuya partida dejó una huella de enorme tristeza en todos sus colegas, la One reafirmó el impacto que le causó la noticia. "A mí me mató eso de ella", remarcó la diva, visiblemente movilizada por la crudeza del desenlace.

El emotivo ida y vuelta de Moria con Benicio Guyot, el hijo de Ernestina

Durante otro segmento del programa, la conductora sorprendió al revelar un cruce de mensajes privados que mantuvo a través de su teléfono celular con Benicio Guyot, el hijo de la periodista, precisamente luego de un suceso familiar de la propia diva. "Venía de enterrar a la madre y abro el celular y me encuentro con algo que decía: ‘Moria, mirá, yo soy muy apegado al barrio. Y vos sos de Parque Leloir, que también era el Indio Solari que partió’. Y me dice: ‘Qué año raro este’", contó Moria al revelar cómo fue el intercambio que tuvo con el joven de 22 años.

Enseguida, la conductora se refirió a la foto que el joven le compartió —una imagen juntos en la marcha LGBT, que también subió ella en Twitter—. En relación con esa postal y la actitud del joven, la diva destacó el amoroso recuerdo que el hijo conserva de su mamá: "Recordaba a su madre con alegría y que había estado con cierta alegría. Es cierto, es un chico de 22 años y, bueno, quiero recordar a la madre, lo mejor".

El cierre del programa estuvo acompañado por las postales finales de los procedimientos fúnebres en el cementerio de la Ciudad de Buenos Aires, donde la diva concluyó su participación con una sentida y dolorosa frase de despedida. "Acá estamos viendo imágenes de ayer, cuando todo terminaba. Estaba en la Chacarita, acá es donde se despide el resto. Ahí termina un ser humano... Ernestina Pais. Ay, Dios mío, qué dolor“, cerró Moria en un envío muy movilizante.