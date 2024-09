El triste momento que atraviesa Diego Ramos: su desgarrador mensaje en redes

En el emotivo posteo, Diego expresó la profundidad de su dolor y la dificultad de asimilar la pérdida. “Nadie me preparó para tu partida. No puedo hablarte en pasado. No sé si hablarte en presente porque de un momento para el otro ya no estás. Sin embargo, te siento tan al lado mío. La tristeza es indescriptible”, escribió el actor, reflejando lo complejo que es enfrentarse a la ausencia de su mascota.