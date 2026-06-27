Habló un testigo que intentó socorrer a Ernestina Pais tras el accidente: "Le hablábamos y..."

Luego detalló la desesperación que se generó entre los vecinos que intentaron acercarse a ayudar. “Yo estaba acá adentro y escuché el impacto. Fuimos corriendo a mirar a ver qué pasó, a ver si la podíamos ayudar o algo. No pudimos hacer nada porque no se podían abrir las puertas, estaban todas trabadas”, relató.

testigo ernestina

En su testimonio, Carlos también describió la única reacción que alcanzaron a percibir de la conductora antes de la llegada de los equipos de emergencia. “Se movió un poquito, pero no contestaba. Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó”, señaló.

Además, indicó que varias personas intentaron colaborar en el rescate, aunque sin éxito. “Nos acercamos varios a asistirla. Había un policía que intentó abrir las puertas, pero no pudieron. La barrera funciona bien y siempre escuchamos cuando el tren toca la bocina”, afirmó.

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