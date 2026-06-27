Habló un testigo que intentó socorrer a Ernestina Pais tras el accidente: "Le hablábamos y..."
Carlos fue uno de los primeros en acercarse para socorrer a Ernestina Pais y revelo cómo se vivieron los minutos de mayor tensión después del accidente fatal.
El mundo del espectáculo continúa conmocionado tras la muerte de Ernestina Pais, ocurrida este viernes en un trágico accidente ferroviario en San Isidro. El siniestro se registró este viernes 26 de junio, pasadas las 19 horas, cuando la conductora fue embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel.
En ese contexto, un vecino que llegó rápidamente al lugar decidió contar cómo fueron los instantes posteriores al impacto y qué hicieron los presentes para intentar asistirla.
La palabra del testigo que asistió a Ernestina Pais tras ser arrollada por un tren
Se trata de Carlos quien, en su testimonio, reconstruyó los primeros momentos tras el choque y el desconcierto que se vivió en el lugar donde acabó con su vida la periodista que iba rumbo a realizar la función de "El divorcio del año".
“Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella”, explicó, al recordar la confusión inicial tras el siniestro.
Luego detalló la desesperación que se generó entre los vecinos que intentaron acercarse a ayudar. “Yo estaba acá adentro y escuché el impacto. Fuimos corriendo a mirar a ver qué pasó, a ver si la podíamos ayudar o algo. No pudimos hacer nada porque no se podían abrir las puertas, estaban todas trabadas”, relató.
En su testimonio, Carlos también describió la única reacción que alcanzaron a percibir de la conductora antes de la llegada de los equipos de emergencia. “Se movió un poquito, pero no contestaba. Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó”, señaló.
Además, indicó que varias personas intentaron colaborar en el rescate, aunque sin éxito. “Nos acercamos varios a asistirla. Había un policía que intentó abrir las puertas, pero no pudieron. La barrera funciona bien y siempre escuchamos cuando el tren toca la bocina”, afirmó.
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