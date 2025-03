"El verano en que me enamoré": Prime Video anunció cuándo se estrena la última temporada

Este 2025 definitivamente será el año ideal para los fanáticos de los "enemies to lovers" y, claro está, más que nada para Prime Video que cuenta con las mejores producciones representantes de este género. Es que no solamente regresan "Maxton Hall" con su segunda temporada y la última entrega de "Culpables", "Culpa Nuestra", sino que también este año se podrá ver la tercera y última temporada de " El verano en que me enamoré", la serie protagonizada por Lola Tung, Gavin Casalegno y Christopher Briney.