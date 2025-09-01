El verano en que nos sentimos culpables por amar las producciones juveniles de Prime Video

En 2023 se convirtió en el lanzamiento más grande de la historia de Prime Video en un idioma diferente al inglés.

Se situó entre los 10 títulos más vistos en 190 países diferentes, incluyendo Argentina.

En su año de estreno, aproximadamente el 90% de todas las visualizaciones del título se realizaron fuera de España (país de origen de la película).

Culpa Tuya

Se estrenó el 27 de diciembre de 2024.

En su debut alcanzó el puesto número 1 en Prime Video en más de 170 países, incluidos España, Francia, Italia, Alemania, Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Canadá; el Top 3 en EE.UU. y Reino Unido; y el Top 10 en más de 220 países y territorios.

Culpa Nuestra

Estreno esperado para octubre de 2025.

El avance del tráiler de la película acumuló, en su primera semana, más de 163 millones de visualizaciones. Esto lo convierte en el video más visto en la historia de una película original de streaming.

Maxton Hall - Un mundo entre los dos

Durante el 2024 (su año de debut), alcanzó el tercer puesto en el listado de los títulos más vistos de Prime Video.

Se mantuvo en el top 10 en el año de su estreno durante 242 con 59 puntos positivos por día (Flix Patrol)

Su segunda temporada es una de las más esperadas en redes sociales.

El verano en que me enamoré

Su tercera temporada alcanzó 25 millones de visualizaciones en solo una semana , siendo número uno en más de 120 países.

La tercera temporada se posiciona como la primera más vista de la televisión entre las mujeres de 18 a 34 años y la quinta más vista en Prime Video.

El 17 de septiembre se estrena el episodio final de la historia que se basa en los libros de Jenny Han y la búsqueda "Team Conrad" o "Team Jeremiah" es tendencia todos los miércoles desde su lanzamiento en julio.

Las próximas adaptaciones de Prime Video que se encaminan al mismo éxito

Culpa nuestra:

La relación de Noah y Nick alcanza un punto crítico, donde deben decidir si su amor puede superar todos los desafíos o si deben aceptar la realidad de que quizás no están destinados a estar juntos.

La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La dificultad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. ¿Será el amor más fuerte que el rencor?

Fecha de estreno: Culpa Nuestra se estrenará el 16 de octubre de 2025, el resto de la saga ya está disponible en Prime Video.

Cast principal: Nicole Wallace, Gabriel Guevara.

Maxton Hall - temporada 2

En la segunda temporada de Maxton Hall – Un mundo entre nosotros, quienes vuelan alto también pueden caer bajo. Tras una noche apasionada en Oxford y con su mayor sueño al alcance de la mano, todo parece ir perfectamente para Ruby. Pero un giro del destino en la familia de James lo cambia todo, y es, de todos los que le rodean, el propio James quien la hace regresar de su nube a una cruda realidad. Ruby queda devastada. Nunca ha sentido algo tan fuerte por nadie como por James y nunca nadie la ha lastimado tanto. Ruby desea recuperar su vida de antes, aquella en la que nadie en Maxton Hall la conocía ni formaba parte del elitista mundo de sus compañeros de clase. Pero no puede olvidar a James, especialmente porque él está decidido a recuperarla.

Fecha estreno: Temporada 2 se estrenará el 7 de noviembre.

Cast principal: Damian Hardung, Harriet Herbig-Matten.

La casa de los Espíritus

La Casa de los Espíritus, serie Original de ocho episodios basada en el exitoso libro homónimo de Isabel Allende, es una saga familiar magnífica que narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta. Las pasiones, las luchas y los secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de cambios sociales violentos, culminando en una crisis que lanza al orgulloso y tiránico patriarca y a su querida nieta en direcciones opuestas.

La serie es producida por FilmNation, el equipo galardonado con la Palma de Oro a cargo de Anora y de Promising Young Woman, con el apoyo de Fabula, la productora chilena ganadora del Oscar y responsable de éxitos como La memoria infinita y Una mujer fantástica.

Fecha estreno: Fecha por confirmar

Cast principal: Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Dolores Fonzi, Fernanda Castillo y Juan Pablo Raba. Aline Kuppenheim, Eduard Fernández, Fernanda Urrejola, Maribel Verdú, Pablo Macaya, Nicolás Francella, Antonia Zegers, Catalina Saavedra, Amparo Noguera, Nicolás Contreras, Sara Becker, Emilio Edwards, Rochi Hernández, Chiara Parravicini, Pedro Fontaine y Noelia Coñuenao.

Amor animal

Kaia, una artista de trap de las afueras de la ciudad, conoce a Nico, un joven de clase alta que atraviesa una crisis existencial. A pesar de sus realidades opuestas y las fuerzas externas que intentan separarlos, ambos luchan por encontrar un espacio donde su amor pueda crecer, desencadenando así una guerra de bandas.

Amor Animal fue creada por Sebastián Ortega y producida por Underground. Además, fue escrita por Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada, Pablo Culell y Sebastián Ortega son los productores ejecutivos.

Fecha estreno: Fecha por confirmar

Cast principal: Franco Masini, Tatu Glikman, Santiago Achaga, Valentina Zenere, Olivia Nuss, Toto Rovito, Ines Estevez, Antonio Birabent y Juan Sorini

Dímelo Bajito

- Basada en la trilogía Dímelo de Mercedes Ron -

Dímelo bajito es la nueva película Original española tras el éxito de la trilogía Culpables, que adapta la primera novela de la saga Dímelo (Dímelo bajito, Dímelo en secreto, Dímelo con besos) de Mercedes Ron.

Kamila Hamilton lo tenía todo bajo control... o eso pensaba: no estaba en sus planes que los hermanos Di Bianco volvieran de nuevo a darle la vuelta a su mundo. Hace 7 años Thiago fue el que le dio su primer beso. Y Taylor, el que siempre la protegió. El inesperado regreso de los hermanos sume la aparentemente perfecta vida de Kami en el caos. Ya no es la niña inocente que ellos conocían: desde que se fueron, parece que nadie puede realmente acceder a ella. Nadie excepto ellos. ¿Podrá Kami resistirse a la simple presencia de Thiago? ¿Qué pasará cuando Taylor empiece a mirarla de manera diferente? ¿Explotará todo en mil pedazos una vez más?"

Fecha estreno: Diciembre 2025

Cast principal: Alicia Falcó, Fernando Lindez y Diego Vidales.

