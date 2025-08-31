Prime Video lanzó el adelanto de los últimos tres episodios de "El verano en que me enamoré"

La trama de la temporada final encuentra a Belly en un momento de quiebre. Tras la emotiva separación de Jeremiah en los episodios ya estrenados, la joven decide escapar a París en busca de un nuevo comienzo gracias a una beca que recibió. Aunque su relación con Conrad también está tensa y distante, el tráiler adelanta un giro crucial: un acercamiento inesperado que podría reavivar su primer amor. Ahora, al borde de la adultez, Belly se encuentra en una nueva encrucijada, lejos de la inocencia de los veranos anteriores y forzada a decidir de una vez por todas a qué hermano le pertenece su corazón aunque entiende que cada vez está más lejos de ellos.