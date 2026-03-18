Aberrante: una agente de la Policía Federal insultó a una jubilada diciéndole que "se la cog... todos"
En una nueva marcha de jubilados, tal como ocurre cada miércoles, una policía quedó completamente expuesta tras ser sumamente grosera con una mujer de 71 años.
En medio de un nuevo miércoles de represión por parte de las fuerzas de seguridad a los jubilados, una agente de la Policía Federal insultó a una mujer de 71 años, asegurando que "a esta seguro que se la cog... todos los jubilados". Tras el lamentable episodio, lo que se viralizó no fue solo un video, sino un audio captado durante una protesta de personas con discapacidad y sus familias, quienes reclamaban por atrasos en los pagos de prestaciones.
En medio de los empujones entre los manifestantes y el cordón policial, una oficial fue grabada mientras agredía verbalmente a una mujer que estaba protestando. La despreciable frase fue en un tono de burla y desprecio mientras intentaban desplazar a la gente de la vereda.
La protesta se desarrollaba de manera tensa pero pacífica hasta que las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo de orden público para evitar el corte de calle. Fue en ese forcejeo donde se produjo el intercambio.
El video se volvió tendencia en redes sociales en cuestión minutos bajo etiquetas como #ViolenciaPolicial y #PFA. Los manifestantes, que ya estaban angustiados por la situación del sector discapacidad, denunciaron que el maltrato fue constante durante toda la jornada.
Además, las cámaras de C5N captaron a la policía y hasta mostraron su cara, mientras ella se reía con sus compañeros de lo sucedido.
Repercusiones
Hasta el momento, fuentes del Ministerio de Seguridad no han emitido un comunicado oficial identificando a la agente, pero la querella de algunos grupos de manifestantes ya adelantó que presentará una denuncia por violencia institucional y discriminación.
Este hecho se suma a una serie de incidentes que vienen ocurriendo los miércoles en las marchas al Congreso, pero la crudeza del insulto hacia una manifestante en un contexto de reclamo por salud y discapacidad generó un repudio generalizado en redes sociales.
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