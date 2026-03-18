Aberrante: una agente de la Policía Federal insultó a una jubilada diciéndole que "se la cog... todos"

Repercusiones

Hasta el momento, fuentes del Ministerio de Seguridad no han emitido un comunicado oficial identificando a la agente, pero la querella de algunos grupos de manifestantes ya adelantó que presentará una denuncia por violencia institucional y discriminación.

Este hecho se suma a una serie de incidentes que vienen ocurriendo los miércoles en las marchas al Congreso, pero la crudeza del insulto hacia una manifestante en un contexto de reclamo por salud y discapacidad generó un repudio generalizado en redes sociales.