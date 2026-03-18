Emilia Mernes, protagonista de "hate" masivo: ahora un exnovio la habría acusado de "tóxica"

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En aquel escrito, el joven detallaba una dinámica de pareja desgastante y manipuladora: “Estuve con alguien por como 1 año y medio y cortamos hace como un mes, algo así. Esta persona me mentía, me tenía ahí cuando ella quería, así que por estar tan entregado siento que de alguna manera estaba siendo controlado, parte de eso fue mi culpa. Esta persona hablaba pura mierda de todo el mundo y en las redes se hace la amiga de todos y por ciego no le decía nada".

Y añadió: "Había una persona que siempre se metía en medio y ni le importaba un carajo que destruía lo que había, que en su momento fue muy lindo. Por eso mismo a veces sentía desconfianza y me hacía la cabeza a veces que está muy mal. Me llamaba tóxico porque le hacía preguntas, pero la tóxica era ella”.

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Aunque en sus recientes interacciones Deleón se limitó a responder “Sí, hace años pero estaba loco” ante la insistencia de sus fans para que revele más detalles, el hallazgo de sus palabras pasadas ha servido para alimentar las teorías sobre la verdadera personalidad de la artista entrerriana fuera de las cámaras.