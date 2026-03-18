Emilia Mernes, protagonista de "hate" masivo: ahora un exnovio la habría acusado de "tóxica"
En medio de una supuesta guerra con Tini Stoessel y María Becerra, una expareja de la cantante comenzó a hablar sobre su relación. Los detalles.
La carrera de Emilia Mernes atraviesa una de sus etapas más turbulentas, enfrentando lo que muchos definen como una "tormenta perfecta" en el ámbito de la industria musical y las redes sociales. De manera repentina, la artista entrerriana quedó en el centro de una polémica que suma nuevos capítulos cada hora, involucrando desde figuras de la música urbana hasta las parejas de los máximos referentes del fútbol argentino.
El conflicto comenzó a escalar hace semanas, cuando Tini Stoessel lanzó declaraciones sobre ciertas personas que la habían afectado profundamente. Aunque no hubo una mención directa, las versiones que circulan en el ambiente apuntan a un quiebre tras la supuesta apropiación de parte del equipo de trabajo de Stoessel por parte de Mernes. Este distanciamiento inicial parece haber sido el detonante de una reacción en cadena que hoy se manifiesta con fuerza en las plataformas digitales.
La situación cobró una dimensión inesperada en las últimas horas tras una avalancha de deserciones en Instagram. María Becerra, quien habría tomado partido por Tini, fue una de las primeras en dejar de seguir a la cantante. Sin embargo, la sorpresa mayor llegó desde el entorno de la Selección Argentina: Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, y Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández, también habrían cortado vínculos virtuales con Emilia.
Este fenómeno de exclusión social digital captó la atención de especialistas en espectáculos como Yanina Latorre, quien se sumó al análisis de un embrollo que parece no tener fin. Mientras las miradas se posan sobre la actual novia del Duki, los usuarios de redes sociales comenzaron a indagar en antiguos conflictos que podrían explicar la animosidad actual de sus pares.
En medio de este clima de hostilidad, el pasado de la cantante volvió a escena a través de su expareja, anteriormente conocido como Joel Pimentel y ahora identificado como Joel Deleón. Con la frase "tarde o temprano todo sale a la luz", el músico reavivó el interés de sus seguidores, quienes rescataron un antiguo y extenso descargo que él mismo había publicado tras la ruptura de un vínculo que duró un año y medio.
En aquel escrito, el joven detallaba una dinámica de pareja desgastante y manipuladora: “Estuve con alguien por como 1 año y medio y cortamos hace como un mes, algo así. Esta persona me mentía, me tenía ahí cuando ella quería, así que por estar tan entregado siento que de alguna manera estaba siendo controlado, parte de eso fue mi culpa. Esta persona hablaba pura mierda de todo el mundo y en las redes se hace la amiga de todos y por ciego no le decía nada".
Y añadió: "Había una persona que siempre se metía en medio y ni le importaba un carajo que destruía lo que había, que en su momento fue muy lindo. Por eso mismo a veces sentía desconfianza y me hacía la cabeza a veces que está muy mal. Me llamaba tóxico porque le hacía preguntas, pero la tóxica era ella”.
Aunque en sus recientes interacciones Deleón se limitó a responder “Sí, hace años pero estaba loco” ante la insistencia de sus fans para que revele más detalles, el hallazgo de sus palabras pasadas ha servido para alimentar las teorías sobre la verdadera personalidad de la artista entrerriana fuera de las cámaras.
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