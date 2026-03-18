Cierran desde hoy una barrera clave de la Ciudad para construir un paso bajo nivel: de cuál se trata

corte obra villa urquiza El paso bajo nivel de Álvarez Thomas en Villa Urquiza tendrá dos carriles en mano única hacia General Paz.

La empresa Autopistas Urbanas (AUSA), responsable de la ejecución de la obra, indicó que la intervención abarca un sector neurálgico de la ciudad. El paso bajo nivel se extiende a lo largo de 255 metros entre las calles Monroe y Pedro Rivera. De acuerdo con el Gobierno porteño, la obra beneficiará a más de 29.000 personas y facilitará el trayecto diario de 18.000 vehículos.

¿Cuáles son los cortes y desvíos de tránsito en Villa Urquiza?

Según informó la Comuna 12, desde marzo se encuentra cerrada la barrera de la avenida Álvarez Thomas mientras se ejecutan los trabajos. Como alternativa, se habilitará un cruce provisorio peatonal y vehicular en la calle Miller, que permitirá mantener la conexión entre ambos lados de las vías durante el desarrollo de la obra.

Como alternativa, el jueves 19 se habilitará un paso a nivel provisorio construido sobre la calle Miller, a 200 metros del cruce original. Este nuevo desvío, con dos carriles y mano única hacia Avenida General Paz, permanecerá operativo durante toda la ejecución de la obra, con el propósito de mantener conectados ambos lados de las vías.

corte obra villa urquiza Los desvíos establecidos afectan tanto el tránsito liviano como el pesado en la zona de Villa Urquiza.

El tránsito que habitualmente cruzaba por Álvarez Thomas —tanto liviano como pesado— ahora debe desviarse por las avenidas y calles Olazábal, Miller, Pedro Rivera y Galván. Los vehículos particulares pueden optar también por la avenida Monroe, que permite cruzar las vías a través del paso bajo nivel Pacheco, inaugurado en 2013 y con una altura libre de 2,80 metros. Desde el Gobierno porteño remarcaron que esta opción busca aliviar la carga de autos y motos en la zona intervenida.

El esquema de desvíos también implica cambios en los sentidos de circulación y las normas de estacionamiento. Pedro Rivera, entre Miller y Galván, dejará de ser doble mano y pasará a sentido único hacia Galván.

Además, se dispuso la prohibición de estacionar en los siguientes tramos: Pedro Rivera entre Miller y Galván (ambas manos), Cullen entre Pacheco y Álvarez Thomas (ambas manos) y la mano derecha de Álvarez Thomas entre Pedro Rivera y Cullen, en el sentido al sur.

El paso provisorio en Miller se ubica a unos 200 metros del cruce actual de Álvarez Thomas y tendrá dos carriles con sentido único hacia Avenida General Paz, además de cruces peatonales adaptados y señalización específica para garantizar la seguridad.