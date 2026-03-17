MasterChef Celebrity confirmó a sus dos finalistas: quiénes avanzaron a la última gala

Cómo sigue la definición de MasterChef Celebrity y cuándo es la final

La gran final, conducida por Wanda Nara, se dividirá en dos emisiones imperdibles. El desafío final comenzará este miércoles 18, donde los cocineros deberán presentar un menú de pasos que demuestre todo lo aprendido.

Sin embargo, el nombre del nuevo campeón o campeona se revelará recién el jueves 19, poniendo fin a una temporada que mantuvo en vilo a todo el país.

El cronograma de la final de MasterChef en Telefe:

Miércoles 18: Gran Final - Parte 1 (Inicio del último desafío).

Gran Final - Parte 1 (Inicio del último desafío). Jueves 19: Gran Final - Parte 2 (Anuncio del ganador).