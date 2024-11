El video de Evangelina Anderson para aclarar si está separada de Martín Demichelis

"Le llegó el mensaje y él lo confesó. Ella lo echó. Él está dirigiendo Monterrey en el club no lo quiere blanquear, entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa", había agregado.

Después de tanto escándalo, las aguas parecen haberse calmado y, en las últimas horas, la modelo hizo un posteo en sus redes sociales, donde despejó todo tipo de dudas respecto a su relación con Demichelis.

Evangelina sorprendió a todos sus seguidores al mostrarse en el recital de Paul McCartney en el estadio Rayados de Monterrey, en México, acompañada por Martín Demichelis.

Evangelina Anderson Demichelis Paul McCartney

En las imágenes se la puede ver a Anderson en el concierto con un grupo de amigos cantando un tema del ex Beatle y allí, en los últimos segundos del video, aparece el deportista, lo que da a entender que la relación sigue y los rumores de separación quedaron atrás.

Si bien, en su momento, ella se encargó de desmentir todo lo que se estaba hablando en los medios, las dudas quedaron instaladas, ya que no había más publicaciones con el DT y muchos estaban expectantes a cada cosa que se posteaban en las redes sociales para saber cómo había quedado la relación entre ellos.