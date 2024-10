Elba Marcovecchio habló de la salud de Jorge Lanata: "Está sedado"

Según informó Marcovecchio, Lanata tuvo una buena noche tras la intervención. "Estoy cansada, tengo que ir al hospital. Sé que a la gente le importa mucho la salud de Jorge. Pasó la noche sin fiebre. Está sedado", comentó la abogada antes de ingresar al Hospital Italiano.

"Mi familia y mis amigos me contienen. Lo único que me importa es Jorge y mis hijos, que son chiquitos. Me molesta que digan que me victimizo porque hablo de mis hijos, pero ¿cómo no voy a hablar de dos criaturas que están sufriendo esto, con lo que quieren a Jorge?", agregó Marcovecchio. La abogada dejó de responder cuando le preguntaron si había estado en contacto con Bárbara y Lola, las hijas de Lanata.

La salud de Jorge Lanata: suspensión de la segunda cirugía

Ángel de Brito dio detalles sobre el delicado estado de salud de Jorge Lanata, quien fue operado de urgencia ayer. Aunque se había programado una segunda intervención para hoy, los médicos decidieron posponerla debido a la gravedad de su cuadro, a la espera de cómo evoluciona.

Lanata fue sometido a una cirugía en la que le extirparon 60 cm de intestino. El conductor de LAM explicó la complejidad de la situación: "Tiene necrosada parte del intestino y eso presenta varias complicaciones. El problema de base, insisto, es lo respiratorio. Los pulmones no están funcionando, por lo que no irrigan el cerebro, y eso puede producir falla multiorgánica, según explicaron los médicos".

Aunque la intervención de ayer fue exitosa, el equipo médico tomó una decisión clave: "Hoy estaba prevista la segunda intervención, y aunque pasó la noche, su estado es muy grave. Los médicos decidieron que, salvo una urgencia, no lo operarán nuevamente. Van a esperar cómo reacciona".