Elba Marcovecchio y la extraña "sensación" que tuvo en el homenaje a Jorge Lanata
La abogada se mostró conmovida en los Martín Fierro durante el tributo a su esposo fallecido y contó cómo vivió la experiencia.
La última edición de los Premios Martín Fierro no solo dejó looks comentados y polémicas en la alfombra roja, también estuvo atravesada por instantes de profunda emoción. Uno de los más fuertes fue el homenaje a Jorge Lanata, donde su viuda, la abogada Elba Marcovecchio, se mostró conmovida hasta las lágrimas y confesó haber experimentado una extraña “sensación” durante el tributo audiovisual.
En medio de la gala, se proyectó un video repasando momentos emblemáticos de la trayectoria del periodista, acompañado por su propia voz en off. Esa situación impactó de lleno a Marcovecchio, que no ocultó su desasosiego: “Me pasó algo medio raro durante el homenaje que lo escuchaba a Jorge y me dio la sensación que estuviera acá”. Según relató después, en la previa de la ceremonia “pensaba mucho en los chicos”, y hasta se preguntaba si había podido “prepararse” de algún modo para afrontar esa circunstancia.
La escena la mostró abrazando a su hija, visiblemente emocionada, mientras intentaba procesar lo que ocurría en el salón. El testimonio de la letrada subraya la intensidad del momento: escuchar la voz de su marido ya fallecido en ese marco le generó un desconcierto difícil de describir, que terminó marcando su paso por los Martín Fierro.
El homenaje también estuvo atravesado por la tensión latente en el vínculo con Bárbara y Lola, hijas de Lanata con quienes Marcovecchio mantiene una relación conflictiva. Sobre ese punto, la abogada aclaró: “No me sentí (...) me sentí cómoda, estaba muy focalizada en los chicos”. De hecho, aseguró que ni siquiera advirtió “si subieron” a recibir el galardón porque estaba “muy abstraída” en lo que vivía.
Finalmente, las hijas del periodista recién se hicieron presentes en el escenario cuando Romina Manguel, colega y amiga de Lanata, recibió su propio premio. Ella misma explicó la situación: “Subieron conmigo, porque son como mi familia, no en el homenaje, durante no subió nadie”. Así, entre la emoción y las tensiones familiares, la “sensación” extraña que relató Marcovecchio quedó como uno de los momentos más significativos de una noche donde los recuerdos y las ausencias tuvieron tanto peso como los premios entregados.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario