Elba Marcovecchio y la extraña "sensación" que tuvo en el homenaje a Jorge Lanata

En medio de la gala, se proyectó un video repasando momentos emblemáticos de la trayectoria del periodista, acompañado por su propia voz en off. Esa situación impactó de lleno a Marcovecchio, que no ocultó su desasosiego: “Me pasó algo medio raro durante el homenaje que lo escuchaba a Jorge y me dio la sensación que estuviera acá”. Según relató después, en la previa de la ceremonia “pensaba mucho en los chicos”, y hasta se preguntaba si había podido “prepararse” de algún modo para afrontar esa circunstancia.