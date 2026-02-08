Argentina perdió con Corea del Sur en la Copa Davis: las chances de volver al Grupo Mundial

image El equipo argentino de Copa Davis no pudo en los singles del domingo y deberá revalidar su lugar en septiembre.

Lo que está en juego es crucial para el calendario del próximo año:

Si Argentina gana en septiembre: Jugará las Qualifiers 2027 , teniendo una nueva chance de volver a la élite.

Si Argentina pierde: Deberá jugar nuevamente la zona regional del Grupo Mundial para intentar soñar con los Qualifiers recién en 2028.

Los posibles rivales

El abanico de contrincantes para la serie de septiembre es amplio y cuenta con equipos de diversa jerarquía. Entre los confirmados ya figuran Finlandia, Suiza, China, China Taipei, Nueva Zelanda, Mónaco, Lituania, Turquía, Polonia y Paraguay. Aún restan definirse llaves como las de Marruecos vs. Egipto, Grecia vs. México y Luxemburgo vs. Ucrania.