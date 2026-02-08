Argentina perdió con Corea del Sur en la Copa Davis: las chances de volver al Grupo Mundial
El equipo de Copa Davis cayó 3-2 por la Qualifiers en Busan. Pese a la victoria en el dobles, las derrotas de Tirante y Trungelliti obligan a la permanencia.
El sueño de acceder a las finales de la Copa Davis quedó trunco en suelo asiático. La Selección Argentina de Tenis quedó eliminada en la primera ronda de los Qualifiers 2026 tras caer por 3-2 ante Corea del Sur en Busan.
La jornada del domingo había comenzado con una luz de esperanza gracias al triunfo en el dobles. La dupla conformada por Guido Andreozzi y Federico Gómez venció a los locales Ji Sung Nam y Uising Park por 6-3 y 7-5, adelantando temporalmente a la Argentina.
Sin embargo, la serie se definió en los singles. Primero, Thiago Tirante no pudo cerrar su partido y cayó ante Soon-Woo Kwon por 4-6, 6-4 y 6-3. Finalmente, en el punto decisivo, Marco Trungelliti fue superado por Hyeon Chung por 6-4 y 6-3, sentenciando la derrota del equipo capitaneado por Javier Frana.
Cómo sigue el camino: el "repechaje" de septiembre
Con esta derrota, Argentina cae al Grupo Mundial I junto con las otras 12 selecciones perdedoras de esta instancia.
El futuro del equipo se definirá en septiembre, cuando deberá disputar una serie de "repechaje" o permanencia contra alguna de las naciones que ganaron esta semana en el Grupo Mundial I.
Lo que está en juego es crucial para el calendario del próximo año:
-
Si Argentina gana en septiembre: Jugará las Qualifiers 2027, teniendo una nueva chance de volver a la élite.
Si Argentina pierde: Deberá jugar nuevamente la zona regional del Grupo Mundial para intentar soñar con los Qualifiers recién en 2028.
Los posibles rivales
El abanico de contrincantes para la serie de septiembre es amplio y cuenta con equipos de diversa jerarquía. Entre los confirmados ya figuran Finlandia, Suiza, China, China Taipei, Nueva Zelanda, Mónaco, Lituania, Turquía, Polonia y Paraguay. Aún restan definirse llaves como las de Marruecos vs. Egipto, Grecia vs. México y Luxemburgo vs. Ucrania.
