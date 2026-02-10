Denuncian la venta de bolsas de nicotina en kioscos del AMBA y de la Costa Atlántica: qué son y cómo se consumen

La nicotina es una sustancia altamente adictiva. La exposición en la adolescencia puede afectar el desarrollo cerebral hasta aproximadamente los 25 años, alterando funciones como la atención, la memoria y el control de impulsos, y aumentando la vulnerabilidad a otras adicciones.

Las bolsas de nicotina se colocan entre la encía y el labio y aportan dosis relevantes de nicotina por unidad (entre 1,5 y 6 mg en las presentaciones observadas en el país, y más altas en otros países), con envases que pueden contener 15 o más bolsas.

Informes de centros toxicológicos y estudios recientes en pediatría han documentado en otros países un aumento importante de intoxicaciones en niños pequeños por ingestión accidental de estas bolsas, cuyo tamaño, sabor y envase pueden confundirse con golosinas.

Diversos estudios internacionales señalan que las bolsas de nicotina se incorporan con frecuencia a un patrón de uso dual o múltiple (cigarrillos electrónicos, cigarrillos combustibles y pouches), más que como sustitutos completos del consumo de tabaco, lo que incrementa la exposición global a nicotina.

En Argentina, además, la prohibición de venta de productos de tabaco a menores de 18 años ha demostrado ser insuficiente para proteger a NNyA (niños, niñas y adolescentes): encuestas escolares muestran que una proporción significativa de adolescentes accede a cigarrillos y cigarrillos electrónicos directamente en kioscos, pese a la norma vigente.

Las bolsas de nicotina se comercializan sin las advertencias sanitarias graficas previstas por la Ley 26.687, en envases no seguros para niños, con sabores mentolados y frutales, envases llamativos y mensajes que tienden a minimizar el riesgo (“sin tabaco”, “más limpios” o “menos tóxicos que un cigarrillo”), en puntos de venta de alta circulación juvenil.

En este contexto, confiar sólo en la prohibición de venta a menores sería reiterar una estrategia que ya ha mostrado ser ineficaz para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a los productos de tabaco y nicotina.

El objetivo de esta denuncia no es obstaculizar el debate técnico, sino asegurar que, mientras se discuten marcos regulatorios más estables, se adopten medidas inmediatas de protección para niñas, niños y adolescentes, en línea con los compromisos asumidos por la Argentina en materia de salud pública y derechos humanos.