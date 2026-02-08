Vacaciones en Salta: el pueblo ideal para hacer deportes acuáticos rodeado de naturaleza
El norte argentino es uno de los destinos más elegidos para las escapadas de verano y Salta se destaca por ofrecer paisajes únicos, clima agradable y propuestas para todos los gustos. .
Rodeado de campos verdes, antiguas casonas y espejos de agua, este destino salteño es ideal tanto para viajes en familia como para los amantes de los deportes extremos y acuáticos. Durante los meses de verano, el lugar cobra vida con festivales, corsos y propuestas recreativas que invitan a disfrutar del entorno natural.
Qué se puede hacer en Coronel Moldes
Uno de los mayores atractivos de Coronel Moldes es su cercanía con importantes espacios naturales que permiten disfrutar de múltiples actividades. A pocos minutos del centro se encuentra el Dique Cabra Corral, uno de los embalses más grandes del país, donde se pueden practicar kayak, canotaje, esquí náutico, motos de agua y paseos en lancha.
Para quienes buscan experiencias más intensas, la zona ofrece opciones como rafting en el Río Juramento, canopy, tirolesa y bungee, convirtiéndose en un verdadero polo de turismo aventura en el Valle de Lerma. Además, es un lugar muy elegido por los fanáticos de la pesca deportiva, especialmente de pejerrey.
El pueblo también invita a disfrutar de caminatas tranquilas entre algarrobos centenarios, visitas a museos locales vinculados a la historia y la producción tabacalera, y recorridos culturales que permiten conocer la identidad del norte salteño. Durante el verano, los festivales folklóricos y los corsos de carnaval le suman color y música a la experiencia.
Dónde queda Coronel Moldes
Ubicado en el Valle de Lerma, Coronel Moldes se encuentra en el sur de la provincia de Salta, rodeado de extensos cultivos de tabaco, maíz y olivos. Su localización estratégica lo convierte en una parada habitual para quienes viajan hacia los Valles Calchaquíes o buscan conocer distintos pueblos del norte argentino.
El entorno natural que lo rodea se caracteriza por cerros, ríos y lagunas, lo que explica por qué es uno de los destinos más elegidos durante los meses de calor. La combinación entre naturaleza, tradición y actividades recreativas lo posiciona como una joya poco conocida de Salta.
Cómo llegar a Coronel Moldes
Desde la ciudad de Salta, el acceso es sencillo y rápido. Solo hay que tomar la Ruta Nacional 68 en dirección sur, rumbo a Cafayate. El trayecto está completamente pavimentado y atraviesa paisajes rurales muy pintorescos, con un tiempo estimado de viaje de alrededor de una hora.
También existen servicios de transporte interurbano que parten desde la Terminal de Ómnibus de Salta y conectan de manera regular con el pueblo. Para quienes llegan desde otras provincias, la opción más práctica es volar hasta el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes y continuar el recorrido por ruta.
Ya sea para una escapada de fin de semana o para unas vacaciones más largas, Coronel Moldes se presenta como un destino ideal para disfrutar del verano, el agua y la naturaleza en uno de los rincones más lindos de Salta.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario