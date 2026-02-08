Vacaciones en Salta: el pueblo ideal para hacer deportes acuáticos rodeado de naturaleza

El entorno natural que lo rodea se caracteriza por cerros, ríos y lagunas, lo que explica por qué es uno de los destinos más elegidos durante los meses de calor. La combinación entre naturaleza, tradición y actividades recreativas lo posiciona como una joya poco conocida de Salta.

Cómo llegar a Coronel Moldes

Desde la ciudad de Salta, el acceso es sencillo y rápido. Solo hay que tomar la Ruta Nacional 68 en dirección sur, rumbo a Cafayate. El trayecto está completamente pavimentado y atraviesa paisajes rurales muy pintorescos, con un tiempo estimado de viaje de alrededor de una hora.

También existen servicios de transporte interurbano que parten desde la Terminal de Ómnibus de Salta y conectan de manera regular con el pueblo. Para quienes llegan desde otras provincias, la opción más práctica es volar hasta el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes y continuar el recorrido por ruta.

Ya sea para una escapada de fin de semana o para unas vacaciones más largas, Coronel Moldes se presenta como un destino ideal para disfrutar del verano, el agua y la naturaleza en uno de los rincones más lindos de Salta.